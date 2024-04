Høydepunktet på Nintendo Indie World er Steamworld Heist II

Rosinen i pølsa på dagens Nintendo Indie World var nok ikke det mange hadde ventet seg, men det fortjener å bli ønsket velkommen av alle, for det er oppfølgeren til et av de siste årenes beste eventyrspill.

Thunderful benyttet Nintendos indie-showcase til å annonsere Steamworld Heist II, et eventyr der spillerne skal være kaptein for et mannskap av Steambots og kjempe seg gjennom turbaserte skuddvekslinger. I tillegg blir det sjøkamp i sanntid (siden de er robotpirater) og mer enn 150 våpen, gjenstander og skipsdeler. Det betyr også at du kan tilpasse Steambots-laget ditt med deler som passer til spillestilen din.

Flere plattformer er ennå ikke bekreftet, men Steamworld Heist II kommer til Nintendo Switch 8. august 2024.