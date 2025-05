Høyesterett åpner for at Trump kan oppheve beskyttelsen av migranter Midlertidig humanitær status for hundretusener står nå i fare når deportasjonspolitikken vinner terreng.

HQ Siste nytt om USA . Fredag ga USAs høyesterett Trump-administrasjonen tillatelse til å avslutte de humanitære prøveløslatelsesprogrammene som har beskyttet mange migranter fra land som Venezuela og Haiti. Kjennelsen opphever en blokkering av tilbakekalling av midlertidig juridisk beskyttelse som ble gitt under den forrige administrasjonen, noe som potensielt kan sette fart på uttransporteringene mens rettssakene fortsetter. Det gjenstår selvsagt å se hvordan dette vil påvirke dem som fortsatt venter på å få hjelp. Migranter bruker pappesker for å skjerme seg mot solvarmen tidlig på ettermiddagen i køen på Roosevelt Hotel. Manhattan, New York, 31. juli 2023 // Shutterstock