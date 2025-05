Høyesterett baner vei for å avslutte TPS for venezuelanere Trump-administrasjonen vinner rettslig grunnlag for å fjerne beskyttelsen for nesten 350 000 migranter.

HQ Siste nytt om USA . USAs høyesterett har gitt Trump-administrasjonen lov til å oppheve den midlertidige beskyttelsesstatusen (TPS) for hundretusener av venezuelanere, og reverserer dermed beskyttelsen som ble gitt under Biden-tiden.

Dette kan interessere deg: Trump-administrasjonen ber høyesterett om å oppheve beskyttelsen for venezuelanske migranter.

Avgjørelsen, som ble tatt på mandag, baner vei for økte deportasjoner etter hvert som Det hvite hus intensiverer sin innvandringsagenda. I mellomtiden har migranter og interesseorganisasjoner slått alarm om potensialet for massefordrivelse og økonomiske konsekvenser. Juárez, Chihuahua, Mexico 17-10-2022 Nesten 600 venezuelanske migranter er strandet i Ciudad Juárez i Chihuahua etter å ha blitt utvist fra USA i henhold til paragraf 42 i den amerikanske // Shutterstock