Høyesterett baner vei for Trumps innvandringsagenda

Siste nytt om USA . Fredag åpnet USAs høyesterett for at president Trump kan fortsette å svekke den humanitære beskyttelsen av migranter, noe som signaliserer sterk støtte til hans aggressive innvandringsstrategi.

Selv om domstolen har opprettholdt den utøvende myndigheten i flere avgjørelser den siste tiden, har den også uttrykt uro over administrasjonens håndtering av rettssikkerheten for de berørte. Det gjenstår selvsagt å se hvordan situasjonen vil utvikle seg, så følg med for ytterligere oppdateringer.