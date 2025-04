Høyesterett i Storbritannia slår fast at transkvinner ikke er juridisk definert som kvinner

HQ

Siste nytt om Storbritannia . I en avgjørelse som allerede har gitt ekko langt utenfor rettssalen, har Storbritannias høyesterett slått fast at den juridiske definisjonen av kvinne i henhold til likestillingsloven av 2010 utelukkende refererer til biologisk kjønn, og dermed ikke omfatter transkvinner.

Avgjørelsen, som er resultatet av en langvarig tvist initiert av interesseorganisasjonen For Women Scotland, setter juridiske grenser for enkjønnede rom og kjønnsspesifikk beskyttelse, noe som får konsekvenser for alle sektorer der kjønnsbaserte rettigheter er nedfelt.

Selv om domstolen understreket at hensikten ikke var å frata noen grupper rettigheter, kommer dommen i en tid med økt kulturell spenning knyttet til hvordan kjønnsidentitet griper inn i lov og samfunn. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.