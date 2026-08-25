HoYoverse tar en mørk vending med «Nodus Fall

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HoYoverse er mest kjent for fargerike titler som Genshin Impact, Honkai: Star Rail og Zenless Zone Zero, men deres neste prosjekt ser ut til å gå i en betydelig mørkere retning.

Under Gamescom Opening Night Live presenterte den kinesiske utvikleren Nodus Fall, et nytt fantasyspill. Debuttraileren viser en mer realistisk og dyster verden enn det vi vanligvis forbinder med HoYoverse, mens spillmekanikken ser ut til å hente inspirasjon fra både Dark Souls og Monster Hunter.

Nodus Fall utvikles med Unreal Engine 5, men HoYoverse har foreløpig ikke avslørt mange flere detaljer. Det ble heller ikke annonsert noen utgivelsesdato i forbindelse med avsløringen. Se traileren nedenfor.