Høyreekstreme utfordrer Marseilles ordfører i tett valgkamp

Det høyreekstreme Nasjonal Samling nærmer seg et potensielt gjennombrudd i Marseille etter at partiets kandidat endte likt med byens venstreorienterte ordfører i første runde av kommunevalget.

Meningsmålingene viste at den sittende sosialistiske ordføreren Benoît Payan og Nasjonal Samlings kandidat Franck Allisio begge fikk rundt 35 % av stemmene, og dermed er det duket for en høyst usikker andre runde neste uke. To andre kandidater fra venstresiden og sentrumsbevegelsen kvalifiserte seg også til andre valgomgang.

Konkurransen er en av de mest overvåkede i Frankrikes landsomfattende kommunevalg, og blir sett på som en test på det politiske momentumet foran presidentvalget i 2027. Sikkerhetsproblemer og økende narkotikakriminalitet i Marseille har dominert valgkampen, et tema ytre høyre har forsøkt å kapitalisere på.