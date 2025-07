Høytstående ukrainsk spion drept i skyting i dagslys i Kiev

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . En oberst fra Ukrainas sikkerhetstjeneste (SBU) ble skutt og drept på høylys dag i et boligområde i Kiev torsdag, noe som utløste en rask reaksjon fra lokale politi- og etterretningsmyndigheter.

"Sikkerhetstjenesten og det nasjonale politiet iverksetter et omfattende sett med tiltak for å oppklare alle omstendighetene rundt forbrytelsen og bringe gjerningsmennene for retten," sier Ukrainas sikkerhetstjeneste (SBU) i en uttalelse torsdag.

Den bevæpnede mannen flyktet fra åstedet til fots, og en menneskejakt er i gang mens etterforskerne analyserer bekreftede opptak som viser angrepsøyeblikket. Myndighetene har bekreftet offerets rang og åpnet en straffesak, men de har ikke kommentert mulige motiver.