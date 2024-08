HP introduserer den kompakte, tilpasningsdyktige og fancy OMEN 35L

HQ

Mens noen av Gamereactors redaktører i all hemmelighet forventet en massiv, überkraftig OMEN 50L-avsløring for Gamescom, var det HP introduserte i en pre-briefing vi fikk tilgang til, faktisk et mer kompakt, men veldig interessant konsept. Den såkalte OMEN 35L har, vent på det, 35 liters kapasitet, men størrelsen og volumet på boksen er ikke det som ser og føles banebrytende her.

Det som faktisk fanget oppmerksomheten vår, var to spesifikke aspekter: tilpasningsmuligheter og design. Vi kunne ikke bekrefte om den nylige, fabelaktige bærbare datamaskinen OMEN Transcend 14 hadde noe å gjøre med den friskere designen her, men rett oss hvis vi tar feil, men dette er en av de flotteste tower-PC-ene vi har sett på en stund. Elegant, ikke mye av den generiske "esport gamer"-følelsen ... men ta en titt selv, så sparer vi de endelige tankene våre til anmeldelsen vår :

Design er ikke bare utseende, og det viktigste med det nydesignede interiøret er at det forbedrer luftstrømmen og kjølekapasiteten fra OMEN 25L. Og det reduserer støy. Og det øker ytelsen og forbedrer kabelføringen og tilgjengeligheten, noe som alltid er velkomment.

Du vil kunne utstyre OMEN 35L med det nyeste fra Intel, Nvidia og AMD, inkludert GeForce RTX 4090 og det beste Radeon. Men hva sa du om å tilpasse datamaskinen? Vel, dette blir den aller første OMEN-spill-PC-en som kan tilpasses fullt ut, noe som betyr ende-til-ende OMEN-design og komponenter med "fantastisk byggekvalitet". Med andre ord vil du kunne konfigurere hele systemet ditt med kompatible, OMEN-eide elementer, inkludert vifter, PSU, væskekjøler... Ja, det er en måte å eie hele virksomheten på, men også å gi full garanti og support. Og for de som tenker på de mer fasjonable måtene å tilpasse riggen sin på, inkluderer det en valgfri LCS LCD-skjerm på kjølerhetten for å spille av videoer eller vise logoer gjennom tårnvinduet. Eller klokken, hvis du ikke har en i nærheten.

Periferiprodusenten HyperX var også på presentasjonen for å introdusere neste generasjon Quadcast-mikrofoner (henholdsvis Quadcast 2 og 2 S) sammen med Alloy Rise 75 Wireless. Gamereactor vil ta en titt på alle disse produktene med egne øyne på Gamescom for å fortelle deg mer om dem.