HP Omen 35L (2024)

Omen -serien har vært HPs spilldivisjon i en årrekke nå, noe som har ført til en rekke ulike design, noen mer innovative enn andre, men en rask titt rundt i det lokale elektronikkmekkaet avslører at markedet for ferdigbygde datamaskiner er stort og sannsynligvis ganske lukrativt.

Et av de siste tilskuddene i rekken er HPs 35L, som, som navnet antyder, kommer i det vi bare kan anta er et 35-liters kabinett. Den er ganske fin, med det som ser ut som anstendig kjøling, men enda viktigere er det at den er praktisk talt lydløs når den bare kjører - takk for det. Prisen ligger et sted rundt 1 400 pund, og for det får du et fint mid-tower-kabinett som tydeligvis har vært gjennom hendene på en industridesigner, og de har også lagt til ARGB-vifter. Og så får du ekstra poeng for å ha laget et design som faktisk unngår verktøy.

Den første markedsføringen lovet "industristandardkomponenter" og "en førsteklasses gaming-stasjonær PC som kan tilpasses uten at det går på bekostning av ytelsen" - dette virket litt merkelig, ettersom den riktignok kan ha opptil RTX 4090, men CPU-valget er enten AMDs 8700G eller en Intel i7 14700F. Med andre ord, en budsjett-CPU med lavt strømforbruk og en mellomklasse-CPU som ikke kan overklokkes.

Det er et eller annet innebygd avvik i den maskinvaresammensetningen som jeg rett og slett ikke kan se logikken i. Det burde ha vært en 7800X3D og en i9 14900K. I stedet er begge utdaterte, til tross for at maskinene nettopp har kommet på markedet. De annonserer også AI-støtte, noe AMDs G-serie er beryktet for å faktisk ikke støtte. På den annen side betyr CPU-valget at den ene 280 mm AIO-en som følger med, er mer enn nok, så det spiller ingen rolle at strømforsyningen kan settes til maksimalt 1000 watt.

Hovedkortet ser ut som en vanlig micro ATX-standard med et eldre B650-brikkesett, men i Omens egen branding, akkurat som alt annet. Grafikkortet er det samme, og holdes på plass av en kraftig låsemekanisme. Dette er bra, ettersom det betyr at du kan bytte ut et defekt hovedkort selv, men det er ikke superimponerende med bare én 10 Gbps USB-C-port, to USB-A 3.2 og fire USB-A som kjører 2.0. Det er ingen HDMI-port, så det er litt bortkastet å ha installert en CPU som har et lite grafikkort innebygd, og hvis grafikkortet ditt dør, er du helt på ræva. Det er selvfølgelig den forhåndsinstallerte irriterende programvaren, i dette tilfellet Omen Gaming Hub.

Vår utgave kom med en Ryzen 7 8700G, RTX 4070 Super, 1 TB NVMe - men PCIe 4.0 og 16 GB DDR5 RAM, Kingston Fury 6000 MHz.

Valget av AMD Ryzen 7 8700G er, vel ... uvanlig. Det er ikke behov for den innebygde GPU-en, hurtigbufferen er ikke imponerende, det er en CPU med lavt strømforbruk på sølle 65 watt, og det eneste positive må være prisen, for det gir overhodet ingen mening å kaste en 8-kjerners CPU inn i en spillmaskin som skal være semi-high-end, med mindre det er en 7800X3D eller lignende. I tillegg er det ingen PCIe 5-støtte, og PCIe 4.0-støtte er bare 16x porter, ettersom det ikke er mange PCIe-baner. Dette er en CPU du vil bruke for et budsjettbygg eller noe der kjøling er begrenset, ikke for noe der du slenger inn en RTX 4070 Super. Det er en betydelig flaskehals, enda mer hvis du kjøper RTX 4080 Super eller RTX 4090-versjonen. GPU-en nådde 60 grader i testingen og CPU-en 70 grader med alt satt til maks. Så kjølingen er tilfredsstillende, og støyen var 42 dB, litt mer enn jeg forventet.

Generelt gjør det det ikke bra i 4K. Det er en ytelseshit her, hvis du sammenligner med tallene vi har fra testing av Nvidias RTX 4070 Super referansekort, som ellers ikke er dårlig med 12 GB RAM. Generelt er 4K av bordet av den enkle grunn at en ytelsesreduksjon på 40% ikke er unormal, og det var ikke mulig å holde 60 FPS riktig. 1440p er langt bedre. Her så vi 101 FPS i Red Dead Redemption, 115 FPS i Cyberpunk 2077, og 123 FPS i Assassin's Creed Valhalla. I runde tall betyr valget av en Ryzen 7 8700G at den forventede ytelsen til grafikkortet er omtrent 15% under referansen.

Jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal tro. Hvis du kjøper komponentene selv, kan du få dem for rundt betydelig mindre, og en Windows -lisens er heller ikke så dyr. Så tommelen opp for å bruke 100 % standarddeler, for et fint design og en stillegående datamaskin, men minuspoeng for en CPU som er helt på jordet, noe som faktisk holder tilbake den totale ytelsen, og en pris som må barberes ned med 20 %.