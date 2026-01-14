HP presenterer den nye HyperX OMEN MAX 16 på CES og kaller den "verdens kraftigste bærbare gaming-pc"

HQ

"Designing for the future of work" er mottoet som HP har avduket sitt nye produktsortiment under på CES 2026. Fra AI-tastaturer til den nye generasjonen bærbare datamaskiner, blant annet.

Ettersom vi er kjent med deres tidligere utvalg på Gamereactor, skiller HyperX OMEN MAX 16 seg ut fremfor alt, ettersom det er den første bærbare gaming-laptopen som kommer fra den nylige sammenslåingen av OMEN- og HyperX-merkene, kalt "verdens kraftigste bærbare gaming-laptop", med et helt internt kjølesystem. Komponentene inkluderer Nvidia GeForce RTX 5090 GPU, Intel Core Ultra 200HX-serieprosessor og AMD Ryzens nye generasjon AI-prosessor. Den har også OMEN Tempests profesjonelle kjølesystem og en 16'' 240 Hz WQXGA 500-nit OLED-skjerm. Alt dette med en maksimal effekt på 300 W, som er 50 W og 20 % mer ytelse enn forrige generasjon.

Det er også verdt å nevne at de under denne presentasjonen i Las Vegas annonserte HP EliteBoard G1a, som ble omtalt som verdens første PC med integrert AI innebygd i tastaturet, og som vant innovasjonsprisen under messen. En annen av HPs innovasjoner er HP EliteBook X G2-serien av bærbare datamaskiner og de nye tilskuddene til HP Onmibook-produktserien, HP OmniBook Ultra 14 og HP OmniStudioX. De benyttet også anledningen til å kunngjøre den første integrasjonen av Microsoft Copilot i HP Office Print-enheter med HP for Microsoft 365 Copilot, som tilbyr "dokumentsammendrag, oversettelse og intelligent organisering for å hjelpe bedrifter med å jobbe raskere, smartere og sikrere". På den annen side ønsker selskapet at de nye datamaskinene skal være en del av et økosystem av "intuitive, ergonomiske og bærekraftige eksterne enheter for alle arbeidsområder", og fremhever blant annet en rosa versjon av den ergonomiske musen HP Tilt 720M og en kompakt HP 65W GaN USB-C vegglader.

Hva synes du om verdens kraftigste bærbare gaming-pc? Husk at du også kan sjekke ut vår anmeldelse av Lenovos nye produkter under CES og all dekningen som Gamereactors spesialkorrespondenter har tatt med seg tilbake fra Las Vegas.