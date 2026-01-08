HP slår sammen HyperX og OMEN

HQ

HP gjennomfører en større omrokkering av spilluniverset ved å slå sammen OMEN og HyperX under ett merke: HyperX. I praksis betyr dette at alt fra gaming-PCer og skjermer til tastaturer, hodetelefoner og annet periferiutstyr vil bli samlet under ett felles banner i stedet for to separate merker.

Målet er å gjøre økosystemet tydeligere og mer sammenhengende - ett merke, én butikk, ett grensesnitt - enten du skal kjøpe en PC, en skjerm eller tilbehør. For brukerne betyr dette først og fremst en mer enhetlig design, tettere integrasjon mellom enhetene og færre skiller mellom "OMEN"- og "HyperX"-produkter.