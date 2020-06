HP, Valve og Microsoft lanserer nytt VR-headset til høsten

Du ser på Annonser

I slutten av mars kunne vi rapportere at HP, Microsoft og Valve samarbeider om et nytt VR-headset sammen som skal være en "mer oppslukende, komfortabel og kompatibel opplevelse enn forrige generasjon", og det kaller det til og med selv "den nye standarden innen VR". Det hadde da ikke fått noe navn, pris eller lanseringsvindu, men alt det har vi altså fått nå.

Headsettet har fått navnet HP Reverb G2 og blir tilgjengelig til høsten. En norsk pris har enda ikke blitt bekreftet, men det har fått en veiledende europeisk pris på €599.

"HP Reverb G2 er VR-headsettet med verdens høyeste oppløsning blant store leverandører, og leverer avansert optikk, sporing innenfra og ut, romlig 3D-lyd, naturlige bevegelser, komfort for lang bruk og plug and play-støtte for Windows Mixed Reality og SteamVR", heter det i pressemeldingen sendt til oss.

I tillegg til nye LCD-skjermer med bransjens høyeste oppløsning på 2160 x 2160 per øye, er headsettet designet for maksimal komfort, med en vekt på bare 550 gram, ny manuell IPD-justering og forbedret ansiktspute som gir bedre vektfordeling.

Den originale Reverb-modellen var nok ikke den beste for gaming, da sporingssystemet ikke var optimalt og kontrollerne var mindre pene. Nå introduserer HP nye HP VR-kontrollere, hvor de har kvittet seg meg trackpadene og heller inkludert vanlige A, B, X og Y-knapper med mer presise analogspaker i tillegg. Her får vi også et 114-graders synsfelt for en mer oppslukende opplevelse, bedre lyd med nye høyttalere som muliggjør romlig lyd, og 4-kamerasporing for 1,4 ganger mer bevegelsesfangst.

Dette headsettet er bygget for både gaming, skapelse, samarbeid og læring. Sjekk ut bilder av det nedenfor.