HTC annonserer Vive Pro 2

Du ser på Annonser

Selv om VR-markedet virkelig har begynt å ta fart de siste årene med lanseringen av Oculus Quest og Valve Index, var HTC Vive det første skikkelige luksusproduktet da interessen for virtual reality begynte å vokse i 2016. Siden har HTC skapt både direkte og indirekte etterfølgere, men i dag presenterer de sitt mest ambisiøse headset hittil - HTC Vive Pro 2.

Headsettet er kulminasjonen på deres utvikling hittil, og de har sannelig ikke spart på kruttet, med High-Res-sertifiserte innebygde hodetelfoner med Spatial Sound, et par ganske imponerende skjermer med 2,5K-oppløsning og de samme spesifikasjonene som gjorde et sett som Cosmos så ekstremt allsidig.

I forhold til designet beholder HTC Vive Pro 2 den samme overordnede formen som firmaets seneste headset, med masser av muligheter for justeringer, et flip-up visir og Quick Sizing. Det er snakk om LCD IPS-skjermer, som er på 120Hz og bruker et 120 graders Field of View, hvilket er langt mer omfattende enn tidligere generasjoner.

Det har støtte for display stream compression, hvilket innebærer bakoverkompatibilitet ned til DisplayPort 1.2 om du ikke har en 1.4-inngang tilgjengelig, og headsettet støtter til og med eldre modifikasjoner, trackers og kontrollere. Du kan faktisk kjøpe headsettet separat uten alt ekstrautstyret, hvilket HTC har jort for at de mest lojale kundene skal slippe å betale mer for utstyr de allerede eier.

Forhåndsbestilling av Vive Pro 2 fra 11. mai, til salgs 4. juni. Pris: 8.499kr.