HTC kunngjør de første AI-drevne bærbare brillene

HTC har utvidet sitt utvalg av bærbart utstyr, og det siste i rekken er deres første forsøk på AI-drevne bærbare briller. Disse brillene, kjent som Vive Eagle, er designet for å være lette, minimalistiske og har som hovedmål å "omdefinere hva briller kan gjøre."

Vive Eagle sies å veie så lite som 49 g, og de har justerbare neseputer, Zeiss UV-beskyttede solglass også. De tilbyr lyd i åpne ører som hevdes å gi romlig lyd med minimal lekkasje, samtidig som de støtter dette uten trykk i øregangen.

AI-elementet er kombinert med et ultrabredt 12 MP-kamera og en stemmeassistent som støtter OpenAI GPT og Google Gemini for å hjelpe til med smart fotografering og videografi, samt for å oppmuntre til håndfri produktivitet gjennom talekommandoer. Den har støtte for sanntidsoversettelse på 13 språk og kan konvertere kamerafanget tekst til talelyd, og alt dette med et batteri som kan vare i 36 timer i standby-modus, seks timer i bruk og lades opp til 50 % på 10 minutter. HTC har også designet Vive Eagle for å gi sterk beskyttelse av personvernet, med blant annet datalagring kun lokalt, AES-256-kryptering, en LED-fangstindikator og ISO-sertifisering.

Forhåndsbestillinger av brillene er nå åpne, og de skal etter planen lanseres i Taiwan senest 1. september. Prisen blir 15 600 NT$, som tilsvarer rundt 445 euro, og brillene kommer i en rekke ulike farger, blant annet Berry, Coffee, Grey og Black.

