Huawei FreeBuds 6i

Mye kan sies om Huaweis brokete historie det siste tiåret, og det kan selvsagt diskuteres frem og tilbake om de juridiske konsekvensene som har lammet deres smarttelefonvirksomhet i Vesten er berettiget, men det er vanskelig å argumentere mot deres evne til å skape spennende maskinvare.

Enten det gjelder de overraskende flotte monitorene, høyttalerne eller in-ear-ørene, har Huawei alltid klart å skape iøynefallende kvalitet og design, og dette gjelder i høyeste grad for de nye FreeBuds 6i, et sett in-ear-øretelefoner som koster £89,99/€99,99, billigere enn nesten alle andre alternativer som tilbyr en lignende spesifikasjonsliste.

Det er mildt sagt ganske utrolig hva du egentlig får for pengene her. Designet er det samme ovale som vi har sett før, med sterke magneter som holder både enhetene og lokket lukket. Du får et 510mAh-batteri i etuiet, samt 55mAh i hver enhet, noe som gir litt over 24 timers spilletid med aktiv støyreduksjon slått på, og mye, mye mer hvis du slår den av. Det hele er godt satt sammen, og det er ikke noe sted du skjønner at du betaler betydelig mindre for disse in-ear-ørene sammenlignet med de mer etablerte aktørene på markedet. De er til og med IP54-sertifisert.

Resten av pakken er også på plass. Internt finner vi Bluetooth 5.3, som sikrer flerpunktsfunksjonalitet, lang rekkevidde og en stabil tilkobling. Huawei har utstyrt FreeBuds 6i med 11 millimeter store dynamiske drivere med fire magneter som spiller i frekvensområdet 14Hz-40KHz. Det er ganske bredt, og lyden er for det meste ganske skarp, bred og dyp. Det er litt store ord, men la oss bare si at selv om lydlagseparasjon i mer kompleks musikk fortsatt er forbeholdt de dyrere gutta, er dette best i klassen for segmentet, og Nothings Ear 2 og Googles Pixel Buds A er ingen match for lydbildet Huawei konstruerer her.

Og så er det aktiv støyreduksjon, og jammen fungerer det - spesielt for prisen. Selve teknologien kalles Huawei ANC Dynamic 3.0, som kan undertrykke vedvarende støy tilsvarende 27 desibel. Dette betyr at støydempingen her er ganske effektiv, og også her kan vi bare gi den et klapp på skulderen. Nei, Huawei klarer ikke helt å knuse plutselige støykilder, men for prisen er det helt greit.

Du styrer dem via Huawei AI Life-appen, som via Android fortsatt må sidelastes som en APK. Det fungerer fint, men det er her Huawei snubler litt, som alltid. Appen er litt forvirrende, er tregere enn andre lignende apper, og det er helt klart den minst tilfredsstillende delen av hele produktet. Når det er sagt, kan du enkelt åpne appen én gang, opprette en EQ-profil, lage dine egne bevegelser, og så er du ferdig.

Bortsett fra det, er det eneste virkelige problemet at Huawei har valgt å kreve at du må trykke på enheten for å kontrollere dem. Vi foretrekker alle å klemme på stilken, ettersom det å trykke alltid skyver enheten dypere inn i øregangen, noe som ikke er veldig behagelig. Men bortsett fra det er FreeBuds 6i en genistrek til prisen, og de er så lette å anbefale nettopp av den grunn.