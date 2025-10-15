Jeg bruker øretelefoner daglig til gaming, møter og musikk, men med så mye kul teknologi å velge mellom, har jeg aldri vært villig til å betale en premiumpris for dem. For det meste bytter jeg mellom de øretelefonene som passer best til det jeg gjør: Jeg har kablede USB-C-øretelefoner til møter, noen eldre OnePlus Buds Pro til musikklytting, og i mange år har jeg brukt et par Huawei Freebuds 4i på reise, slik at jeg kan filtrere bort støy med støyreduksjon. Jeg var derfor glad for å prøve Huawei Freebuds 7i, for å se hvordan Huaweis øretelefoner på inngangsnivå har utviklet seg.

HQ

Ved første øyekast ser Huawei Freebuds 7i veldig lik ut som de fleste konkurrerende enheter. Høretelefonene er plassert i et sirkulært etui i enten svart, hvitt eller rosa. Jeg fikk den hvite fargen til denne anmeldelsen, og liker utseendet på den blanke plasten. Designet er velbalansert, og øretelefonene passer fint inn i etuiet. Hele produktet er i samme farge på utsiden, med kun minimale sølvfargede elementer, som Huawei -logoen på etuiet og noen sensorer på selve hodetelefonene. Designmessig ser Freebuds 7i ut på linje med andre dyrere øretelefoner fra for eksempel Samsung og Apple.

Med en totalvekt på under 50 gram er dette noen av de letteste øretelefonene jeg har holdt i hendene. Det er enkelt å åpne og lukke etuiet, ettersom det sirkulære etuiet gir nok overflate og grep til å holde med én hånd, mens du setter øretelefonene inn i øret én og én. Pinnen på hver øretelefon er lang nok til at den ligger godt i hånden, og det er en god vektbalanse som gjør at den ikke faller av fingrene for lett. Øretelefonene har en ganske standard støv- og vanntetthet på IP54, noe som betyr at du også kan bruke dem ute på en regnværsdag.

Min erfaring er at Freebuds 7i er svært behagelige å ha på, selv i flere timer av gangen. Det følger med silikonpropper i fire forskjellige størrelser, noe som gjør det enklere å finne en passform som passer. Freebuds 7i passer meg perfekt, og det er nesten ingen sjanse for at de faller ut, selv når jeg hopper opp og ned. Dette tror jeg delvis har med silikonmaterialet å gjøre. Jeg bestilte tilfeldigvis noen rimelige Bluetooth-øretelefoner fra QCY for å bruke dem til samtaler på nettet, og hadde den stikk motsatte opplevelsen med disse, ettersom de hele tiden gir meg følelsen av at de er i ferd med å falle ut, noe som minnet meg på hvor viktig det er med god passform.

Dette er en annonse:

For å komme til et av de viktigste aspektene, så er lydkvaliteten på Freebuds 7i svært god. Med fokus på musikk først, synes jeg Freebuds 7i gir klar lyd over hele spekteret. Jeg har sammenlignet dem med noen andre øretelefoner, og til tross for at noen av de andre har en klart sterkere bass, setter jeg faktisk pris på klarheten i Freebuds. Når jeg for eksempel lytter til noen metal-låter, er det en god balanse mellom dype lyder fra gitarriff, stemmer og ting som cymbaler i trommene. I noen billigere øretelefoner jeg sammenlignet med, var lydene mye mer sammenføyde. Jeg brukte også øretelefonene til spilling på den bærbare datamaskinen, og opptakslydene er like balanserte, med både klarhet i høyere toner og nok bass til å gi en følelse av tyngde i lyden.

Dessverre ser det ut til at lyden på standardinnstillingen for equalizer henger litt etter potensialet sitt. Lydkvaliteten er mye flatere sammenlignet med når du bruker en av forhåndsinnstillingene for equalizer i AI Life -appen. Jeg vil derfor virkelig anbefale å bruke appen, siden den tilbyr den tilpasningen som trengs for å booste lyden i ulike retninger, og det er også mulig å tilpasse equalizeren. Det krever litt innsats å få tak i AI Life -appen via Huaweis AppGallery, men dette er en engangsinvestering på bare et par minutter.

En nyhet på Freebuds 7i er Huaweis nye versjon av aktiv støyreduksjon, kalt Intelligent Dynamic Active Noise Cancellation 4.0. Jeg har prøvd støykanselleringen ved mange forskjellige anledninger, og den er i stand til å filtrere bort mye støy, men ikke alt. Min erfaring er at den er god til å filtrere bort lave lyder, men noen av de høyere lydene slipper likevel gjennom. For eksempel er Freebuds 7i fantastisk å ha på seg under en flytur, ettersom den filtrerer bort nesten all den høye, men lave brummelyden du får i et fly. Det er en flott opplevelse å se en serie på telefonen med Freebuds 7i, ettersom du kan la volumet være relativt lavt for å høre alt, og føle deg helt avskjermet fra støyen rundt deg.

Dette er en annonse:

Når du lytter til musikk hjemme, er det bare de høyeste tonene som klarer å trenge gjennom støydempingen, for eksempel de høyeste tonene i stemmen til noen, eller nøkler som faller ned på et bord. Det samme gjelder når du bruker øretelefonene ute: Du vil høre skarpe lyder som en trikk som kjører forbi i bakgrunnen av musikken, eller en stemme fra noen som roper på deg. Men selv om den ikke klarer å fjerne all bakgrunnsstøy helt, er støydempingen i det store og hele god. Jeg prøvde også å bruke øretelefonene til møter, og jeg tror det til og med er noe støyreduksjon i mikrofonene. Samtalekvaliteten er klar, men ikke noe spesielt, med noe bakgrunnsstøy, for eksempel høyere stemmer som plukkes opp under en samtale.

Andre aspekter jeg liker ved øretelefonene, er den gode batterilevetiden og tilpasningene du kan gjøre via AI Life -appen. Ifølge Huawei har Freebuds 7i mellom 5 og 8 timers batteritid i selve hodetelefonene, og mellom 20 og 35 timer med etuiet for opplading innimellom. Min erfaring er at det stemmer ganske bra, ettersom jeg bare har ladet øretelefonene et par ganger nå, selv om jeg har brukt dem i timevis nesten daglig. AI Life -appen gir noen interessante funksjoner som ellers ikke er tilgjengelige. Det finnes forhåndsinnstillinger for equalizer som gir merkbar forskjell i lyden, og det finnes også en innstilling for romlig lydsimulering. Dette gjør at du kan simulere lyd som kommer forfra eller rundt deg, slik at du for eksempel kan se bort fra en bærbar PC og høre lyden mest i det ene øret. Lydkvaliteten ser ut til å lide litt, ettersom det fjerner noe av dybden i lyden. Jeg forstår ikke helt hva det skal brukes til i det virkelige liv, og derfor har jeg ikke brukt det annet enn å prøve det noen få ganger.

Til slutt er bevegelsene på Huawei Freebuds 7i veldig praktiske og pålitelige å bruke. Bevegelsene kan endres via AI Life -appen, men som standard er flere kontroller tilgjengelige. Ved å sveipe venstre øretelefon opp eller ned reguleres volumet konsekvent, mens du ved å holde en av øretelefonene inne bytter mellom støyreduksjon, bevissthetsmodus eller ANC av-modus. Dette er selvfølgelig ikke unike funksjoner, men jeg liker at det er forutsigbart at det vil fungere. Bevegelsene fungerer som standard både på en smarttelefon og på en bærbar PC.

Avslutningsvis synes jeg Huawei Freebuds 7i gir god valuta for pengene til en pris på rundt 99 euro. Støydempingen er perfekt når du er ute og reiser, ettersom den demper det meste av støyen rundt deg, men ikke alt. Lydkvaliteten er velbalansert, med like klarhet over hele spekteret når du lytter til musikk, selv om jeg hadde forventet litt mer kraft i bassen og andre lave toner. Du må installere AI Life -appen for å få det beste ut av lyden. Utover lydkvaliteten er bevegelsene sannsynligvis så gode som de kan bli på Huawei Freebuds 7i, med svært responsive berøringskontroller for ting som å skru opp og ned volumet eller slå av og på støyreduksjon. På den annen side er den nye romlige lydfunksjonen fin i teorien, men den imponerer ikke, ettersom den reduserer lydklarheten. Batterilevetiden er imidlertid nok til å holde i et par dager, og med en god og behagelig passform for meg personlig, synes jeg at dette fortsatt er et par flotte øretelefoner.