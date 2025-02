Huawei Freebuds Pro 4

Mye i disse dager handler om teknologi, helst det nyeste til riktig pris, og der har Huawei alltid stått sterkt. Det siste tilbudet på lydfronten er Freebuds Pro 4, et Art Deco-inspirert og svært veldesignet sett med moderne in-ears fra Huaweis nye underavdeling for lyd, Huawei Sound. For å differensiere seg i markedet har de valgt tre vakre farger. Den vi testet var svart med gulldetaljer og små keramiske detaljer, men det finnes også en delikat grønn og en hvit. Alle tre har et sterkt preg av Art Deco, noe som for de fleste betyr en klassisk og veldig stilig design, spesielt med de små lasergraverte mønstrene og de finurlige tegnene på hver enhet. Det er et veldig rent og klassisk design som de fleste vil like.

HQ

Selve enhetene er litt mer avanserte enn det vi vanligvis ser. En 11 mm driver leverer bassen, selv om jeg synes "firemagnet" høres litt overdrevet ut. Langt viktigere er det at det brukes en planar-magnetisk enhet til diskanten. Dette er ekstremt tynne overflater, nesten som et stykke aluminiumsfolie, som kan bevege seg mye raskere enn vanlige dynamiske enheter og dermed gi betydelig bedre lyd. En ny type adaptiv EQ er valgt for å forhindre at trommehinnen sprenges i stykker på låter med stor volumforskjell. Min største bekymring er om du går glipp av litt ekstra dynamikk, men det er vanskelig å bedømme ettersom lyden allerede er overraskende dynamisk, spesielt i bassen.

Den nye HWA-kodeken støttes - selv om den har noen år på baken - som eies av Huawei. Ideen er ganske god: Du bruker en LHDC-kodek (Huaweis versjon av Sonys LDAC-standard), som da har noen garanterte minimumsspesifikasjoner for både DSP- og DAC-delen. Det er en god idé, men problemet er at det for øyeblikket krever at du har en Huawei-telefon. Det er ingen AptX-støtte, men LDAC støttes faktisk, og det samme gjelder L2HC 3.0, som gir 50 % høyere bithastighet, men som igjen krever en Huawei-telefon. Og det er ikke like bra som HWA, som gir deg ytterligere 50 % høyere bithastighet. Uansett er 24-bits lyd bare et alternativ hvis du har en Huawei-telefon.

Alt styres via Huaweis AI Life -app. Den er godt designet og enkel å bruke, men det er helt klart en kontrollapp og ikke en dedikert app for in-ear-ørene dine. Det finnes noen ekstra innstillingsalternativer og en "finn dem"-knapp, noe jeg ofte har hatt behov for. Det er også mulig å slå på spesialinnstilling for klassisk musikk, og den har faktisk ganske god batteritid, over 30 timer selv med støyreduksjon. Du kan velge om du vil prioritere tilkobling eller kvalitet, og det er helt greit, men skanning/optimalisering av øregangen gjorde ingen forskjell, og jeg er i tvil om det faktisk er funksjonelt.

Dette er en annonse:

Støydempingen er en merkelig ting. De tilbyr ganske god passiv støyreduksjon, og det er mulig å tilpasse begge deler, men det er mer rettet mot konstant støy. Jeg synes den maksimale innstillingen var verre enn den adaptive, men generelt sett er den veldig bra, bortsett fra ved høylytte samtaler med skingrende stemmer. Hvis du spiller musikk, overdøver den imidlertid alt, selv ved moderate lydnivåer. På samme måte er støyreduksjonen betydelig bedre hvis du tar en telefonsamtale.

Samtalekvalitet er en stor sak for Huawei hvis du leser markedsføringsmateriellet deres, og jeg må si meg enig i at samtalekvaliteten er ganske god begge veier. Totalt sett er lydkvaliteten god, betydelig bedre enn mange andre telefoner og mer på nivå med noe som koster £300, noe som er imponerende med tanke på at prisen er £180. Komfortfaktoren er også utmerket, og selv etter noen timer var de fremdeles behagelige å ha på seg.

Dette er en annonse:

Men det beste er lydkvaliteten. Til tross for at de ikke har AptX HD og er begrenset til en bithastighet på under 1 Mbps, er dette sannsynligvis en av de beste in-ear-ørene jeg noen gang har prøvd. Det dynamiske spekteret, spesielt i bassen, er enormt imponerende, spesielt med tanke på prisen, og diskanten er skarp og klar, men hvis du skrur den helt opp, blir lyden overveldende. Hvis du er en lydsnobb som har høyoppløselig strømming, anbefales det at du beveger deg bort fra syrerock og kanskje prøver nye sjangre, for eksempel den orkestrale maktdemonstrasjonen i musikalnummeret Defying Gravity, der du innser at Huaweis markedsføringssnakk om at de har laget et produkt basert på erfaring fra klassisk musikk, kanskje ikke bare er tomme ord. Lyden er generelt ganske nøyaktig og naturlig, luftig og alt jeg forventer av et produkt som bruker plane enheter. Den endelige oppløsningen mangler, men det skyldes sannsynligvis mangelen på 24-bits lyd.

Huaweis Freebuds Pro 4 kommer akkurat inn på min nåværende topp fem-liste over in-ear-produkter. Jeg er litt lei meg for at de ikke støtter Aptx HD, men selv uten det er lyden betydelig bedre enn de fleste, og selv om det ikke tilbys, koster de fortsatt under 180 pund.