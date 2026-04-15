Huawei FreeBuds Pro 5

Huaweis FreeBuds har levert førsteklasses lyd til en rimelig pris i flere generasjoner nå, og den femte generasjonen er ikke annerledes. Denne gangen bruker den en dual-driver-konfigurasjon med en bassdriver med dobbel magnet og en veldig liten plan membran som håndterer de høyere frekvensene. Disse brukes også aktivt for ANC.

Formen er litt annerledes basert på data fra mer enn 10 000 prøver og flere ørepropper i silikon. Etuiet virker litt større, men har en myk overflate i stedet for hard plast, noe som gjør det mer behagelig å ta og føle på. Den elegante art deco-designen er beholdt, og det samme gjelder de mange ulike alternativene og funksjonene i appen. Den gode nyheten er at det daglige brukergrensesnittet fortsatt er relativt enkelt, og personlig satte jeg det til standardmodus med full støyreduksjon og høyoppløselig lyd aktivert, og det var alt jeg trengte.

En av de største oppgraderingene er at den støtter L2HC 4.0, en lydkodek på 2,3 Mbps, eller med andre ord mer enn 14 ganger så høy oppløsning som en Spotify-strøm. Det eneste problemet er at det krever en Huawei-telefon for å bruke den, noe som er synd, selv om den fortsatt støtter LDAC-kode med høy oppløsning. Så tommelen opp for at den ikke stenger ikke-Huawei-telefoner ute fra høyoppløselig lyd, der dette produktet virkelig briljerer. Bruk av høyoppløst musikk reduserer batterilevetiden ned til 5,5 timer, hvis du også har ANC på maks, men jeg tror ikke du bør bruke in-ear-øretelefonene så lenge uansett, og etuiet holder til omtrent fire fulle ladinger og litt til. Uten støyreduksjon, og med lavt volum, får du nærmere 40 timer, men disse er ment å brukes med ANC på. MIMO AI ANC fungerer i sanntid og bruker derfor mye batteri. På den lyse siden er stemmekvaliteten suveren.

Hver enhet har sin egen DSP og DAC, eller rettere sagt begge deler, for hver av driverenhetene får sin egen DAC, noe som er fullstendig overkill. Den støtter 24-biters 48 KHz-lyd, men ikke-Huawei-enheter vil bare kunne sende opp til 990 kbps, noe som er langt unna de 2,3 Mbps som den kan oppnå.

Mens forgjengeren ble lansert til €200, kunne jeg finne et par FreeBuds Pro 5 til €170. Huawei har tydeligvis ikke noen faste priser der jeg bor, ettersom prisene på begge modellene varierer betydelig, noe som i skrivende stund betyr at du kan få den nye modellen billigere enn den gamle noen få steder. Igjen kan lokale priser variere mye.

Funksjonslisten er lang, med IP57-klassifisering for bruk under hard trening, selv i dårlig vær, romlig lyd med adaptiv EQ for hodesporing og sammenkobling av to enheter, men du vil først og fremst kjøpe dem for lyden.

Huawei har i noen år vært en av frontløperne når det gjelder forbedret lydkvalitet i in-ear-enheter, ettersom de første ti årene jeg anmeldte den typen produkter ofte var skuffende. Men lydkvaliteten har forbedret seg over lang tid, og har akselerert de siste årene, og ettersom konkurransen i markedet er knallhard, skuffer ikke Huawei.

Lyden er klar, skarp og gjennomsiktig med en bemerkelsesverdig dyp bass som du bare får fra konfigurasjoner med doble drivere og omfattende DSP. Instrument- og stemmeseparasjon er mer lik et anstendig stereoanlegg, og markedsføringssnakket om langvarig komfort holder faktisk mål. Den karakteristiske Huawei-lyden gir også full punch når du lytter til Infected Mushroom eller Rammsteins kickdrum, mens den mykere tonaliteten fra Adele kommer til live. Kort sagt, de høres utmerket ut, spesielt til den prisen. Hvis jeg trengte nye pendler-øretelefoner, ville disse lett havnet på topp tre.