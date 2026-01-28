HQ

Når du først får øye på Huawei FreeClip 2, er det de små, subtile detaljene som fanger blikket. Etuiet er mer kvadratisk, utformingen av interiøret har blitt litt endret, og jeg foretrekker ærlig talt den forrige måten det var utformet på. Selv om dette er mye mer kompakt, er det litt mer komplisert å legge dem bort. Dette oppveies av det faktum at det ikke er noe venstre eller høyre. De tilpasser seg det øret du har plassert dem på.

FreeClip bruker det som kalles en C-bro-design, noe som betyr at den holder seg fast i øret via et bøyd plaststykke som er festet til et motvektet hus for elektronikken. Denne designen virker mye lettere, luftigere og langt mindre påtrengende for øregangen, ettersom høyttalerenheten ikke går inn i øregangen slik en vanlig in-ear gjør. Når du først har lært deg å justere dem slik at de passer til akkurat din øreform, er de enkle å bruke, og jeg foretrekker dem faktisk fremfor vanlige in-ear-ørepropper til musikk og telefonsamtaler mens jeg bruker datamaskinen. Det er en veldig annerledes måte å bruke hodetelefoner på, men personlig har jeg ikke noe imot det. Tvert imot synes jeg det er synd at ikke flere merker benytter seg av et lignende design, siden det er mye mer komfortabelt enn konvensjonelle enheter.

Drivenhetene er doble drivere på 10,8 mm som er koblet til via Bluetooth 6.0. Dette er en standard som knapt støttes av noen moderne enheter, så det er fint å se at Huawei er ganske banebrytende her. For øyeblikket betyr dette imidlertid hovedsakelig at den kan kobles til to enheter samtidig og støtter popup-paring. Etuiet inneholder et batteri på 537 mAh, og selve enhetene har en kapasitet på 60 mAh. Det er ikke mye, men nok til nærmere 40 timer når den brukes nesten utelukkende til musikklytting. Ladetiden var i underkant av en time når batteriet var helt tomt, men jeg pleier å lade når det er rundt 20 prosent strøm igjen i etuiet. Selve etuiet har en merkelig finish som gjør at det ser rent ut, samtidig som det er mer gripevennlig enn konkurrentene. Når jeg bruker dem til samtaler, er det ikke det at jeg ikke liker samtalekvaliteten, det er bare det at musikken høres så naturlig ut ettersom lydkvaliteten faktisk er god.

Dette er en annonse:

Prisen ligger nær den forrige modellen på 229 euro. De er ikke dyre og ikke billige heller, men med tanke på hvor mye dyrere dette må være på grunn av spesialiserte verktøy og støpeformer, har jeg valgt å ikke klage på prisen.

I tillegg til lyden, som er veldig lett og åpen, må du også innse at disse er like mye et tilbehør. På grunn av komforten anbefaler jeg på det sterkeste at folk i det minste prøver disse i stedet for tradisjonelle in-ears hvis du ikke har noe imot et oppsett på bare 5 gram i øret. Tradisjonelle in-ears kan rett og slett ikke konkurrere i så måte, men fordi du må ha tilgang til dem for å trykke og sveipe, må du også bli komfortabel med å bruke en liten mengde trykk.

Selv om lydkvaliteten, spesielt i bassen, er veldig god, er den største ulempen med designet mangelen på støydemping, som nevnt tidligere. De egner seg ikke til bruk på tog, men fungerer godt på sykkel eller til fots. De er det overlegne valget på grunn av mye bedre bevissthet om omgivelsene dine. Samtidig har mellomtonen og diskanten kombinert med god dynamikk gjort disse til min favoritt når jeg bruker trådløs lyd hjemme.

Dette er en annonse: