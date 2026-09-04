Huawei lanserer Watch GT 7-serien, Watch D3 og FreeBuds Neo i München

HQ

På Huaweis globale lanseringsevent i München onsdag presenterte selskapet Watch GT 7-serien, Watch D3 med fokus på blodtrykk og FreeBuds Neo-øreproppene. Arrangementet markerte også Watch 6-seriens tilbakekomst til Europa etter et års fravær, sammen med et nytt nettbrett og to mobiltelefoner. Under temaet «Chase the Wild» posisjonerte selskapet produktutvalget rundt utendørssport og helsemåling, med et nytt tilskudd av vinteraktiviteter til smartklokkeserien.

Watch GT 7-serien er det mest eksklusive produktet som lanseres i de fleste europeiske land. Standardmodellen kommer i størrelsene 46 mm og 41 mm, mens GT 7 Pro har en ramme i nanokeramikk og en mellomramme i titanlegering, og selges kun i den større størrelsen. Begge bruker Huaweis nye EasyCross-remdesign. Det mest bemerkelsesverdige tilskuddet er sporing av innendørs snøsport: klokken bruker holdnings- og høydesensorer til å gjenkjenne ski og snowboard uten GPS-signal, og kan skille mellom nedfarter og tid brukt i heisen. For utendørs bruk inneholder Huawei Health-appen kart over mer enn 3 000 skianlegg. To nye måleparametere er også på plass: «Turn Detection», som teller svinger ved å beregne svingradius, og «G-Force»-sporing, som registrerer sentrifugalkraften som genereres i skarpe svinger. En «Team-Up»-funksjon lar medlemmene i en gruppe se hverandres posisjon på fjellet i sanntid.

Syklister får «Climb Planning», som viser kommende stigninger før turen, samt informasjon om stigningsgrad og avstand under en stigning, i tillegg til haptiske og stemmevarsler når man nærmer seg en sving for fort. Huawei opplyser at de AI-drevne sykkelinnsiktene ennå ikke er tilgjengelige i Europa.

Dette er en annonse:

På helsesiden åpner «Health Insights» nå med en morgenoppdatering basert på en «Physical Readiness»-score, som kombinerer søvnkvalitet, hjertefrekvensvariabilitet, humør og forbrente kalorier i en av fem restitusjonsnivåer. Batterilevetiden på 46 mm-modellene er oppgitt til opptil 21 dager ved lett bruk. Begge klokkene støtter kontaktløse betalinger via Curve og fungerer med Android og iOS.

Watch D3 er Huaweis nye blodtrykksmåler og etterfølgeren til Watch D2. Den måler blodtrykket ved hjelp av en oppblåsbar luftpute innebygd i remmen, i stedet for en optisk sensor. Den har flere bransjeførste sertifiseringer som et bærbart medisinsk utstyr, inkludert CE-merking i henhold til EUs forordning om medisinsk utstyr. Kassen er slankere enn forgjengeren, med en tykkelse på 11,3 mm og en vekt på 40 gram, med en smalere mansjett på 25,5 mm, en 1,92-tommers skjerm og en batterilevetid på rundt seks dager. Den tilbyr 24-timers ambulant blodtrykksmåling, nå med en roligere oppblåsingssyklus om natten, og har i tillegg dedikerte målinger før og etter trening. Huawei oppgir også over 100 treningsmoduser, en «Health Glance»-visning som dekker opptil 13 indikatorer, og en ny «Health Community»-funksjon som lar familiemedlemmer dele målinger og motta varsler. Den kommer i fargene svart, hvit og mokka-gull.

Dette er en annonse:

For å runde av lanseringen i Norden lanseres det også nye ørepropper. FreeBuds Neo veier 4,8 gram per ørepropp og tilbyr adaptiv støyreduksjon på opptil 30 dB, en ny Turbo-driver med et frekvensområde på 10 Hz til 48 kHz, romlig lyd og tapsfri overføring på opptil 2,3 Mbps med kompatible Huawei-enheter. De kan kobles til to enheter samtidig på tvers av Android, iOS og Windows, og ANC-innstillingene kan endres fra en paret Huawei-klokke.

Det ble også annonsert, men er ennå ikke bekreftet for mange europeiske land, inkludert de nordiske landene, at Watch 6-serien, den 4,7 mm tynne 12-tommers MatePad Pro og Huawei Nova 16s- og 16s Pro-telefonene skal lanseres. MatePad- og Nova-seriene var tilgjengelige for testing under arrangementet, og begge ga inntrykk av å være solide og godt designet.

Watch GT 7-serien kommer i salg i de nordiske landene 21. september. I Danmark koster Watch GT 7 2 199 DKK og GT 7 Pro 3 199 DKK, med lanseringsrabatter på henholdsvis 300 og 500 DKK frem til 18. oktober. De anbefalte prisene i Europa starter på 299 euro. Watch D3 og FreeBuds Neo følger 12. oktober, til en pris på henholdsvis 3 799 DKK og 999 DKK i Danmark, og rundt 5 100 SEK og 1 499 SEK i Sverige.