Tillat meg å avvike fra vår vanlige redaksjonelle stil for maskinvareanmeldelser på Gamereactor av et par grunner. Den første er varens uvanlige natur. Titan-romfartsversjonen av denne klokken kom på markedet i slutten av mai for rundt 650 euro, mens jeg testet den i tre uker i august, og den er nå tilgjengelig for over 500 euro.

Det andre har å gjøre med det faktum at selv om du kanskje har lest anmeldelsene mine av gadgets av mange slag (høyttalere, hodetelefoner, datamaskiner og andre enheter), er jeg ikke en smartklokkebruker. For det, les de andre nylige klokkeanmeldelsene til mine kolleger på Gamereactor. Jeg har ikke engang brukt armbåndsur i dette århundret, så jeg tok prosessen som noe av personlig interesse og nysgjerrighet: la oss se hvordan jeg forholder meg til en high-end smartklokke på håndleddet mitt, hvor mye det gir meg og hvor mye det irriterer meg. Jeg tror dette perspektivet kan være nyttig for mer enn én av dere.

Det første jeg må si er at, *puster dypt inn*, Huawei Watch 4 Pro Space Edition Titanium ikke er en vanlig klokke. Det er en fancy klokke. Du vil enten bruke eller være vant til å se de sporty, rektangulære smartklokkene med runde kanter og borrelås som Apple Watch og co. har gjort moteriktige, og som 80 % av brukerne bruker.

Selv om Huawei følger denne stilen i sin Fit-linje, velger både Watch 4 og GT eller Ultimate en tradisjonell sirkulær kule hvor den arrangerer elementene på skjermen på en tredimensjonal og konsentrisk måte eller imiterer de analoge hendene. Størrelsen er sjenerøs, og den rommer en 1,5-tommers berøringsskjerm omgitt av en rød keramisk ramme, som står i kontrast til den metallgrå fargen på resten av finishen, som i denne versjonen har et titanhus.

Siden remmen er laget av metallstenger (jeg synes forresten det var veldig enkelt å ta av den ene for å tilpasse den til mitt slankere håndledd), ser klokken veldig elegant ut sammenlignet med sportsklokker, med et luksuriøst, men ikke klissete preg. "The Space Edition er en hyllest til de dristige maskinene som har tatt menneskeheten til nye høyder" og dette, bortsett fra kombinasjonen av metaller og farger, er også tydelig i temabakgrunner og displaylayout, med dag/natt-syklusen på planetene i solsystemet, måneinformasjon eller stjernebilder, en fryd for astronomielskere.

Som lekmann innen smartklokker og uten erfaring med armbåndsur syntes jeg den var litt tung, og ikke bare den første dagen. Det er 65 gram for urskiven pluss remmen, noe som er greit, men i mitt spesielle tilfelle kunne jeg kanskje ha trengt å ta mellomtrinnet til sportsmodellene, både for lettheten og passformen. Derfra satte jeg meg for å fordype meg i Huawei-smartklokkeopplevelsen så langt den ville gå.

Og forteller den tiden? Jada, i alle tenkelige formater, til og med i to tidssoner samtidig, noe som er flott for oss i Gamereactor når vi dekker arrangementer i Los Angeles eller Japan. Men smartklokker er hovedsakelig fokusert når det gjelder funksjonalitet på helse- og sportsmålinger, bortsett fra varsler og andre ting telefonen din kan gjøre. Jeg har i mange år brukt et Polar-armbånd til å måle pulsen min i idretter som løping, kung-fu, sykling, svømming, roing eller pilates, så jeg hadde tenkt å bruke det som en sammenligning.

Men smartklokker handler ikke bare om puls for spesifikke rutiner. I tillegg til å ha den på seg hele dagen (i motsetning til kortvarige pulssensorer), har de også funksjoner for overvåking av stress, pust, hudtemperatur, blodtrykk og oksygen i blodet. Enda viktigere for meg, som lider av søvnløshet, er at de fungerer som en konstant overvåker av søvnkvaliteten. Jeg hadde tenkt å bruke den til flere sammenlignende formål.

Alle disse funksjonene registreres via Huawei Health-appen på smarttelefonen din når du synkroniserer den daglig med klokken din. Her må jeg trekke den første store konklusjonen basert på min erfaring: Der maskinvaren til Huawei Watch 4 Pro Space Edition Titanium imponerer, og jeg har lite å klage på, må programvaresiden jobbe for å ta igjen det tapte.

Oppdateringsprosessen er veldig treg når klokken slås på første gang eller når den trenger en stor oppdatering (mer enn en time, og den ber deg om å ikke bruke telefonen), men den må også forbedre den daglige synkroniseringen. Hver funksjon krever en rekke tillatelser for å få tilgang til biometriske persondata, men den prosessen kan også strømlinjeformes. Deretter har du elefanten i rommet: Hvis du bruker den med en iPhone, slik jeg gjør, i stedet for en Android eller Huawei-smarttelefon, vil du få en mye mer begrenset opplevelse, i dette tilfellet kanskje mer på grunn av Apples egne restriksjoner på å kommunisere med en klokke som de ikke eier med sine egne telefoner.

Misforstå meg ikke, jeg er ikke en av dem som legger alle varsler på klokken fordi jeg allerede reduserer dem på telefonen min slik at de ikke gjør meg gal, men noe som å kontrollere musikkavspilling, se hvilken sang som spilles eller trykke "liker" er veldig nyttig på håndleddet ditt, uten å måtte ta ut telefonen din. Og det kan du ikke gjøre med en iPhone.

Jeg hadde også problemer med noen varsler som stadig dukket opp selv om jeg hadde sett dem før, som enkelte appfeil med dårlig oversettelse i appen eller med skjermtastaturet, som ikke er det beste for å skrive en kort melding eller ta et notat. Men alt dette gjelder bare programvare. Byggekvaliteten, materialene og responsen til enheten er i toppklasse nesten hele tiden.

Nesten, for det virker ikke normalt for meg at vann i dusjen kan aktivere og kontrollere berøringsskjermen så lett, når det er en nedsenkbar og generelt superresistent klokke. Det er det eneste jeg har å utsette på den håndgripelige delen, sammen med forbeholdet om at det logisk nok ikke er den beste smartklokken hvis du først og fremst vil ha den til sportsbruk, gitt vekten og formen. Huawei Watch 4 Pro er for bruk hele dagen og i alle situasjoner.

Det er mulig å ta en samtale direkte på klokken, akkurat som Michael Knight som snakker med KITT, og selv om kvaliteten er så dårlig som man kan forvente av en håndleddsenhet med en mikrohøyttaler kan den absolutt håndtere en kort samtale når du for eksempel er i bassenget.

Når det gjelder søvn, som var min medisinske hovedinteresse, ba jeg ikke om at den skulle være like nøyaktig som en aktigraf (for eksempel en profesjonell søvnring). Selv om jeg synes opptakene var både nyttige og interessante, oppdaget jeg også noen unøyaktigheter. Som regel klarer den å lese "REM-, lett- og dyp"-søvnfasene på en grei måte og kommer med analyser og kommentarer som treffer spikeren på hodet (min dype søvnkontinuitet er for eksempel en katastrofe), men det er også sant at den ikke klarte å registrere flere "våkne" tilstander der jeg til og med hadde våknet og gått. Jeg forstår at det er som i idrettsutøvelse, som fungerer mer som en guide enn som en ultrapresis dedikert enhet for å ta en rapport til legen, men det må tas i betraktning.

Apropos sport, jeg så også noen avvik mellom klokkens BPM og Polar OH1+, spesielt når jeg gikk over 140 i disipliner som roing. Først ble jeg mer irritert, men da jeg sammenlignet de totale treningsresultatene - som var svært like - og ikke sanntidsmålingen, så jeg at forskjellen, som kunne være så mye som 5-7 slag (en stor forskjell), kanskje hadde mer å gjøre med oppdateringsfrekvensen til begge enhetene enn med den faktiske nøyaktigheten.

Så, kommer jeg til å kjøpe en smartklokke etter min erfaring med Huawei? Det er et lurespørsmål. Jeg synes det er en eksepsjonell og veldig stilig klokke for alle som er ute etter generell bruk og en tradisjonell finish, spesielt hvis smarttelefonen din er Android eller Huawei. Materialene er luksuriøse, byggekvaliteten førsteklasses og skjermen mye lysere enn dårligere modeller som Fit. Batteriet varer lett en uke, og når sant skal sies, likte jeg ting som morgenalarmen mye bedre med en liten rumling på håndleddet enn iPhones skingrende lydalarm.

Kompass, GPS (selv om det tar litt tid å aktivere den) og NFC-betaling kan også gi mer mening på et håndledd og ser bra ut i et sirkulært format, sammen med alle de døgnåpne helse- og sportsfunksjonene. Hvis du bruker en smartklokke til å ta ut mobiltelefonen mindre, kan den være en vinner, så lenge du ikke ender opp med å bli hektet på varslene i hvert øyeblikk, men dette er en personlig mening. Husk at denne klokken koster det samme eller nesten det samme som en smarttelefon i mellomklassen, så jeg anbefaler den til folk med behovene i forrige avsnitt som kanskje er kjent med disse klokkene og ønsker å oppgradere til en mer luksuriøs gadget. Jeg fortsetter med et nakent håndledd, men jeg erkjenner at selve enheten har imponert meg, og at den med noen programvareforbedringer vil være på toppen av sitt sortiment.