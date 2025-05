Huawei Watch 5

Huawei-klokker har relativt raskt tatt en fremtredende plass i det moderne teknologisamfunnet, og med god grunn. De er generelt godt bygget, har et enormt antall funksjoner, og listen over nye funksjoner denne gangen er så lang at vi har vært nødt til å utelate en del.

HQ

Klokken kommer i en 42 mm- og en 46 mm-versjon, i tillegg til en rekke ulike finishalternativer. Den veiledende prisen er faktisk ikke så verst: En svart klokke i rustfritt stål (46 mm) koster 449 euro, mens sølv/titan-versjonen, som vi har lånt, koster 649 euro. Titanversjonen er litt lettere enn stålversjonen, men begge variantene skal oppfylle standarden for materialer som brukes i romfartsindustrien. De fargede versjonene er ikke lakkert, men laget med en oksidasjonsprosess, noe som gir mer subtile farger.

En morsom detalj er at laderen også har fått en overhaling. Den normalt billige plastblokken er nå pakket inn i metall. Det er ganske nydelig, og selv om det høres dumt ut, er det faktisk noe jeg synes har manglet.

Designet er ganske fint, klassisk og strømlinjeformet, og til og med sensorene på siden av klokken er godt integrert. Lenkene på klokken bruker et nyklassisk fjærsystem, og hvis du er gammel nok til å ha prøvd et "ekte" klokkelenkesystem med små metallstenger som må tas inn og ut av en fjærkonstruksjon, vil du raskt tilgi dette - selv om det ikke er perfekt.

En ting Huawei fortjener ekstra ros for, er skjermen: 3000 nits, LTPO 2.0 og en veldig liten ramme. Men for meg er det faktisk den sfæriske safirglassoverflaten som føles mest annerledes. Den er mye glattere og mer naturlig å ta på, og det er rett og slett deilig å betjene klokken. Vi har virkelig kommet langt i løpet av de siste fem årene.

Dette er en annonse:

Grensesnittet på klokken er tydelig og fargerikt, og jeg føler meg mye mer som om jeg har en minidatamaskin på håndleddet. Batteritiden varierer ganske mye. Jeg fikk vanligvis fire dager ut av den med relativt hyppig bruk, men hvis du bruker den normalt og aktiverer batterisparingsfunksjonen, bør du kunne klare deg en hel uke på én lading. Jeg kan imidlertid lett leve med fire dager.

Programvaren er som alltid Huawei Health, tilgjengelig for både Android og iOS. Jeg savner at selve klokken viser bilder når jeg mottar meldinger fra apper, men det er håp om at det kan komme med en programvareoppdatering, ettersom klokken kjørte på beta-programvare i testperioden, men uten problemer.

Klokken støtter eSIM, noe som gir en rekke ekstra alternativer, kombinert med visse funksjoner som støtter bruk av håndbevegelser. Det ser fancy ut, og når du først har blitt vant til det, føles det mer naturlig enn jeg forventet. Det faktum at du kan betjene klokken med hånden du har den på, føles ganske rart, spesielt siden denne funksjonen er ganske ny.

Den store nyheten er X-Tap, eller "multisensing", muligheten til å måle oksygenmetningen i blodet direkte, i tillegg til mye mer dyptgående helsedata og overvåking på 30 sekunder. Den lover ikke for mye og advarer til og med om at den ikke kan oppdage et hjerteinfarkt - men det vil den gjøre etter hvert. Ved å bruke en ekstra sensor på siden får du en betydelig mer nøyaktig måling av, ja... alt, og stort sett alt er oppgradert til sanntidsmålinger. Nå bør du som regel gå til legen din og få ting målt skikkelig, men hvis du ofte er på fjellet og går på ski eller på annen måte trenger å holde øye med vitale data som oksygenmetning i blodet, er det superenkelt og raskt. Ettersom det genereres mye data, er det lett å se om du har et akutt problem eller om det er et mønster, for eksempel knyttet til stress.

Dette er en annonse:

Huawei er fornøyd med sitt utvalg av helseindikatorer som kan måles på 60 sekunder. Det fungerer godt med et "denne er litt lav, men innenfor normale grenser"-oppsett og deretter et vedlagt tall, og det er mange muligheter til å se hvordan stress og trening påvirker hele kroppens helse. Det virker som en god idé. Jeg holder vanligvis bare øye med pulsen og ikke så mye annet, men mer dyptgående helsemålinger som EKG virker som en god ting. Nå trenger vi bare at den blir sint på meg når jeg spiser for mye kake. For mange vil det imidlertid være mer relevant å kunne se tydelig hvordan søvn, stress og trening påvirker den generelle helsen. Det kanskje mest relevante er at klokken kan advare deg hvis noen av tallene dine plutselig er utenom det vanlige, og forhåpentligvis, slik Huawei tydeligvis ønsker å gjøre, vil dette oppmuntre folk til å fokusere mer på en sunn livsstil.

Sportsseksjonen er imponerende. Du kunne skrevet noen sider om den, men siden jeg bor i et flatt land, i et flatt område, var det ikke mange muligheter for klatring, skikjøring i høyden, og vannet var for kaldt til å svømme. Det lille jeg kunne teste, viste imidlertid god funksjon av barometeret, og jeg skulle veldig gjerne ha prøvd fridykkerfunksjonen. Huawei har alltid vært flinke til å lage ting med stor, lettlest tekst og klare farger, og det fungerer som det skal. Det hjelper også at det er mange gratis temaer for klokken tilgjengelig fra starten av. Løpekortene har blitt kraftig oppgradert med fargekort, men GPS-nøyaktigheten er faktisk nesten mer imponerende. Det er ikke i millimeter, men det er i nærheten. Hvis du ikke har lyst til å løpe (og det har ikke vanlige folk...), finnes det over 100 andre treningsfunksjoner å velge mellom.

Alt i alt er det en ganske konkurransedyktig klokke. Dessverre er prisen i den versjonen vi testet det også, men selv om vi ikke kjenner hele sortimentet og prisene i denne testfasen, må vi anta at du enkelt kan bytte til en mer treningsvennlig reim, for metall er åpenbart ikke optimalt for en totimers løpetur. Men alt i alt er det et ganske stort sprang fra forrige generasjon, både når det gjelder kvalitet og funksjonalitet.