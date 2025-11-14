Huawei er innovative på smarttelefonfronten i sitt hjemmemarked i Kina, og selv om de dessverre ikke har utsikter til å bli solgt her med Googles tjenester, har de i stedet kastet seg inn i smartklokkemarkedet og gjentatte ganger bevist at de er en fascinerende produsent som tenker utenfor boksen og kan levere virkelig utmerket maskinvare også.

HQ

Huawei Watch D2 er imidlertid litt annerledes enn de ganske solide andre smartklokkene vi har sett på fra dem i det siste. På mange måter er dette en mye mer seriøs tracker, som først og fremst er designet for å la deg overvåke helsen din, eller bare aspekter av den, på en mer grundig måte.

Først vil jeg gjerne ta opp elefanten i rommet, for det er selvfølgelig ganske uheldig at D2 ser ut som den gjør. Huawei vil helt sikkert ta avstand fra å kalle den en Apple Watch -klone, så det vil jeg avstå fra å gjøre, men denne firkantede formen, den digitale kronen i øvre høyre hjørne. Huawei kunne ha valgt en annen formfaktor, et annet skjermforhold, men i stedet ser D2 ut som en langt mindre seriøs dings enn den faktisk er, og det er synd. Jeg er ikke så begeistret for utseendet, la det være sagt, selv om både remmen med innebygd "airbag" for å sikre best mulig blodtrykksmåling og den glitrende urkassen er imponerende.

Når det er sagt, er D2 sannsynligvis Huaweis mest pragmatiske smartklokke til dags dato, designet nesten utelukkende for å gi brukeren et spesifikt sett med funksjoner, og for å levere disse på en så pålitelig måte som mulig. Den har 24-timers ambulatorisk blodtrykksmåling, et innebygd EKG, SpO2-måler, et utall treningsmoduser og detaljerte gjennomganger av for eksempel søvnmønstre, som overvåker fra start til slutt og ser etter unormal eller ujevn pust eller lignende. Det er virkelig dyptgående og langt mer imøtekommende enn noen annen "oversikt" over helsedata jeg har sett fra andre smartklokker. Det får virkelig Fitbit eller Apples suite til å se ut som om den er designet for barn eller bare for lettvint bruk.

Dette er en annonse:

Jeg har ikke søvnapné, og jeg trenger heller ikke å holde øye med blodtrykket mitt (jeg har faktisk utviklet hypokondri det siste året), så det er litt vanskelig for meg, men jeg kan si at Huawei Watch D2 er godkjent og autorisert av EUs Medical Device Regulation, og at måten trening velges ut, presenteres og katalogiseres på, er blant de mest avanserte suitene jeg har sett til dags dato.

Ta ikke feil, D2 er den eneste smartklokken som tilbyr ABPM, det vil si konstant, konsekvent og grundig måling av blodtrykket, noe som gjør dette til et mye mer seriøst helseutstyr. Samtidig gjør dette det vanskelig å vurdere om 350 pund er helt urimelig, siden det er så lite å sammenligne med. Jeg kan imidlertid si at selv om jeg virkelig føler at Huawei burde ha valgt en annen designprofil her, er teknologien og funksjonaliteten bak så imponerende at jeg er mer villig til å overse en rekke mindre problemer.

Samtidig må jeg påpeke at selv om D2 er glimrende til løping og helseovervåking, er den også en dårligere smartklokke enn Huaweis andre klokker, inkludert GT 6 Pro og Ultimate 2. Ingen av disse har ABPM, men D2 lar deg heller ikke foreta kontaktløse betalinger eller lytte til Spotify. Det er en rekke tradisjonelle smartklokkefunksjoner som mangler, og det er vanskeligere å tilgi, selv om fokuset ligger et annet sted her, og spesielt fordi Huawei allerede tilbyr disse funksjonene på sine andre smartklokker. I tillegg kommer de naturlige begrensningene, som for eksempel mindre detaljerte varsler enn WearOS, og utilstrekkelige app-biblioteker.

Dette er en annonse:

Når det er sagt, står D2 alene og er et opplagt valg hvis du er ute etter en semi-smartklokke som er langt, langt mer seriøs når det gjelder å gi deg avanserte, dyptgående og nøyaktige helsedata.