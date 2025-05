Huawei Watch Fit 4 Pro

Med Watch Fit 4 Pro legger Huawei for første gang til en pro-versjon til Watch Fit -linjen sin. Jeg har brukt Watch Fit 3 som min daglige wearable det siste året, så jeg var spent på å se hvilke forbedringer den neste enheten i rekken ville bringe, og spesielt hvilke tilleggsfunksjoner som ville komme med pro-betegnelsen. Det viser seg at Watch Fit 4 Pro forbedrer det som fungerte godt på forgjengeren noe, men samtidig legger den til noen Pro -funksjoner for spesifikke målgrupper, særlig den nye Golf Mode.

Grunnen til at jeg har brukt den forrige Watch Fit 3 som en daglig klokke, til tross for at jeg eier andre (og mer fancy) smartklokker, er at den ga meg en god kombinasjon av komfort, smarte funksjoner og en batterilevetid som lett kunne vare i en uke eller mer. Det siste året har jeg for det meste brukt den til å ta telefonsamtaler mens jeg kjører bil, overvåke søvnen min, få øyeblikkelig tilgang til meldinger og til slutt bare for å se hva klokken er. Min erfaring er at Watch Fit 4 Pro gjør alt dette like bra som Watch Fit 3, men den har også fått noen oppgraderinger og nye, fine funksjoner.

Hvis du ikke har brukt noen Huawei-produkter før, må du gjøre noen ekstra trinn for å få Watch Fit 4 Pro til å fungere, ettersom du ikke kan bruke klokken uten å installere Huawei Health App først. Dette er så enkelt som å skanne en QR-kode som finnes i esken, opprette en Huawei-konto og koble den bærbare enheten til appen. Huaweis Health App er ganske intuitiv, og viser deg en oversikt over helse- og treningsregistreringene dine. Her kan du også endre skjermen på klokken, og det finnes et stort antall gratis og betalte alternativer for å tilpasse klokken til din stil. Til å begynne med må du imidlertid låse opp en rekke tillatelser, blant annet på selve armbåndsuret. Det er bare en engangsforeteelse, men hvis du ikke er så teknisk kyndig, kan det ta litt tid.

Når det gjelder enhetens forbedringer, har tykkelsen på Watch Fit 4 Pro-dekselet blitt redusert fra 9,9 mm på Watch Fit 3 til 9,3 mm. Tynnere er åpenbart bedre, da det ganske enkelt vil redusere problemer med at en bærbar enhet setter seg fast i en hylse og reduserer sjansene for å støte borti noe. Avhengig av stroppen ser vekten ut til å være lik Watch Fit 3, men med den grønne nylonstroppversjonen jeg testet, føles den igjen lett som en fjær. Den slanke størrelsen og den lave vekten gjør at den rett og slett ikke merkes når du har den på deg.

AMOLED-skjermen på Watch Fit 4 Pro er et av høydepunktene. Med en oppløsning på 347 piksler per tomme er den 1,82 tommer store skjermen både skarp og stor nok til å bla gjennom alternativene og spore aktivitetene dine. Sammenlignet med Watch Fit 3 har den maksimale lysstyrken blitt doblet til 3000 nit. Min erfaring er at dette betyr at den har god synlighet til enhver tid, også i direkte sollys. Jeg filmet faktisk noen videoer av klokken på håndleddet mitt på en solskinnsdag, og selv om jeg hadde noen problemer med å få skjermen til å blende, var skjermen alltid lyssterk og lesbar.

Du styrer Watch Fit 4 Pro ved å trykke og sveipe på skjermen, trykke på og rotere kronen eller knappen på siden. Personlig liker jeg brukergrensesnittet veldig godt, med runde ikoner som gir rask tilgang til alle funksjoner hvis du klikker på kronen én gang. Det er også veldig enkelt å ta imot samtaler på klokken, og med kronen kan du raskt endre volumet. Urskivene kan også i stor grad tilpasses via enhetens kontroller. Jeg har for eksempel valgt en urskive som viser klokkeslett, dato og høyde ved første øyekast, men denne kan endres til å vise puls, batteri, vær, kompass eller andre måleparametere som klokken kan spore eller vise. Legg til muligheten til å vise dine egne bilder som bakgrunn på klokken, og du har et stort antall måter å tilpasse klokken etter eget ønske.

For å teste Watch Fit 4 Pro som treningsmåler tok jeg den med meg på en rekke gå- og fotturer. Den innebygde GPS/Glonass-posisjonen har blitt ytterligere forbedret, og den har nå også en trykksensor som registrerer høydeforandringer under fotturer eller svømming. Da jeg var på fottur i en av Finlands nasjonalparker, opplevde jeg at GPS-posisjonen var svært presis, og jeg kunne se ruten jeg gikk med bemerkelsesverdig nøyaktighet. Den viste tydelig hvordan jeg gikk i et par tette sirkler i et område på rundt fem kvadratmeter da jeg tok bilder av en innsjø. Under turen sporet klokken en rekke interessante målinger, blant annet posisjonen min, høydeforandringer, tempo, puls og Sp02-verdier.

Kombinasjonen av sporing ga meg en omfattende rapport om fotturen. Målingene viste nøyaktig når jeg gikk i oppoverbakke, hvor skrittene gikk saktere, mens pulsen økte. Etter endt tur kunne jeg se ruten jeg hadde gått, og alle målingene på Health App, inkludert muligheten til å eksportere en kort video som fulgte ruten min. Hvis du liker å spore utendørsaktivitetene dine, har Watch Fit 4 Pro en svært overbevisende liste med funksjoner i en komfortabel enhet. Jeg kommer helt sikkert til å spore mine fremtidige fotturer igjen med Watch Fit 4 Pro.

For å vende tilbake til rutesporingen, har Watch Fit 4 Series nå også fargekart under treningsøktene og når du ser på resultatene dine. Da jeg var i Finland, sporet jeg for eksempel besøket mitt på Sveaborg som en utendørs fottur. Med det nye fargekartet kunne jeg se et fargekart i sanntid på håndleddet for å se hvor jeg var på vei. Du må laste ned offline-kart via Health App på forhånd for å kunne bruke dette, ettersom de ikke er forhåndsinstallert på enheten. Hvis du bruker Komoot, finnes det også fargekart der. Jeg opplever at sporingen er veldig presis, helt ned til å finne det nøyaktige stedet der jeg kjørte av sporet for et uplanlagt sanitærstopp.

En ny funksjon som bare er tilgjengelig på Watch Fit 4 Pro, og ikke på den vanlige Watch Fit 4, er Golf Mode. Denne har to typer: Course Mode for å hjelpe deg med å spille på banen, og Driving Range Mode for å samle inn data om svingene dine på treningsbanen. Jeg er ikke golfspiller, men jeg fikk prøve begge modusene på en av Helsingfors' golfbaner. Etter å ha fått noen råd om hvordan jeg skulle holde køllen, tok jeg noen slag på driving rangen. Med to klikk sporet klokken målinger som svinghastighet og backswing-tid, og viste hvor godt jeg gjorde det på en farget linje. Det føltes bra å få den inn i den grønne sonen i midten, og jeg klarte til og med å få inn noen gode slag.

Deretter kjørte jeg en golfbil ned til den første banen. Før du begynner å bruke Course Mode, må du laste ned de aktuelle kartene med telefonen din, avhengig av hvor du befinner deg. Når du starter, viser klokken deg en forhåndsvisning av banen, og viser ting som avstander, vann, sanddyner og høyde over havet. Den sporer også posisjonen din ved hjelp av GPS og gir råd om vindhastigheter. Etter at jeg hadde slått og puttet ballen, skrev jeg inn poengene mine på scorekortet inne i klokken, slik at jeg enkelt kunne holde oversikt over dem. Jeg synes det er et fint tillegg til Watch Fit 4 Pro for et spesifikt publikum. Kartene er små, men tydelige, og det virket som om svingmålingene stemte overens med det jeg gjorde. Men det sier jeg som en absolutt amatør i golf.

En siste kvalitet ved Watch Fit -serien, og Huaweis smart wearables generelt, er den utmerkede batterilevetiden de tilbyr. Med Watch Fit 4 Pro har jeg bare ladet den én gang når den kom ut av esken og én gang til så langt, i løpet av en periode på rundt to uker. Det inkluderer at jeg har hatt always-on-displayet aktivert de siste dagene. Batteritiden varer lett i en hel uke, og ladingen er ferdig på rundt en time, nå med de samme laderne som Huaweis Watch GT -serie. Denne batterilevetiden betyr at du kan bruke klokken hvor som helst, også på ferie, og ha den på når du driver med sport, svømmer eller går rundt. Det er en pakke som passer til "Fit"-navnet, som alltid er der og har strøm for folk som liker å være aktive.

Avslutningsvis er jeg like begeistret for Watch Fit 4 Pro som jeg var for Watch Fit 3. Den har en klar og tydelig AMOLED-skjerm, som har både oppløsning og lysstyrke nok til at den er lett å se på under alle omstendigheter. Batteritiden holder lett i over en uke. Den er også veldig lett og tynn, noe som gjør den veldig behagelig å ha på seg. Det gjelder spesielt den grønne versjonen med nylonrem som jeg har testet. Med lufttrykksmåler og fargekart har jeg fått en svært detaljert oversikt over turene og gåturene mine, både i sanntid og etterpå. Det er også den forbedringen jeg liker best i forhold til Watch Fit 3. Alt i alt, hvis du er ute etter komfort, god batterilevetid, tilgang til de fleste smartfunksjoner og sporing av utendørsaktiviteter, er Watch Fit 4 Pro en god enhet å vurdere. Med den nye Golf Mode, gjelder det spesielt hvis du også er golfspiller.