Huawei har offisielt lansert sin nye Huawei Watch GT 5-serie på Innovative Product Launch i Barcelona i dag. Det er den største serien med klokker de har hatt så langt, med totalt 12 forskjellige klokker i både 46 mm og 41 mm-størrelser. Av disse 12 har jeg testet Huawei Watch GT 5 Pro Titanium de siste to ukene. Hovedinntrykket mitt? Den er dyr, men dette er et førsteklasses motetilbehør fullt av smarte funksjoner som føles mindre som en gadget, og mer som en kvalitetsklokke fra analoge tider.

HQ

Min forrige daglige smartklokke var Huawei Watch Fit 3, som følger det firkantede designet som Apple Watch-serien populariserte. Selv om denne klokken er komfortabel passer den ikke så godt sammen med et mer formelt antrekk, for eksempel når jeg skal på jobb i finanssektoren. En av grunnene til at Watch GT 5 Pro føles mye mer som et kvalitetsprodukt, er den nye formen. Huawei har valgt en åttekantet design for kantene rundt AMOLED-skjermen, og til og med kroneknappen har en åttekantet detalj. For meg gir dette en langt mer interessant visuell opplevelse enn de firkantede eller andre sirkulære formene som man finner på andre klokker.

Når jeg ser på utsiden av klokken liker jeg også veldig godt titanmaterialet som er brukt, som faktisk er TC4 Titanium i urkassen og rammen. Ikke bare gir det klokken et førsteklasses utseende, det gjør også at den 53 gram tunge dingsen føles lettere enn jeg forventet. Dessuten passer klokkeremmen perfekt til klokken, og fordi leddene sitter tett sammen kommer det ikke hår mellom dem. De subtile, men permanente røde og blå fargeaksentene på innsiden av urskiven understreker premiumfølelsen ytterligere. På grunn av kvalitetsmaterialene som er brukt, er klokken behagelig å ha på seg dag og natt, selv om du vil merke det mer enn lettere klokker som Watch Fit 3.

Når du slår på Watch GT 5 Pro, matcher den 1,43-tommers AMOLED-skjermen med 466x466 oppløsning og en pikseltetthet på 326 ppi den førsteklasses stemningen fra det utvendige designet. Skjermen i safirglass er skarp og tydelig, med god synlighet selv i sterkt dagslys. Det finnes en rekke stilige urskiver å velge mellom, men det finnes mange flere på Huaweis App Gallery hvis du trenger noe nytt. De fleste av dem kan tilpasses, slik at du for eksempel kan bytte til romertall. Jeg liker også veldig godt at de offisielle urskivene har en alltid-på-versjon, der urskiven forblir den samme, men bakgrunnen er mørkere for å trekke mindre strøm. Tidligere Watch GT-enheter hadde ikke denne funksjonen og viste en generisk, mye mindre interessant AOD-skjerm.

For å gjøre klokken klar til bruk må du installere Huawei Health App, som du finner på Google Play Store, Apples App Store eller Huaweis App Gallery. Med denne appen på telefonen kan du spore alle helsemålingene dine og fullførte treningsøkter. Selv om det generelt er enkelt å installere og parre appen, er det noen irritasjonsmomenter. For det første ber hver eneste måling om tillatelse til å lagre dataene dine separat, noe som er ganske tungvint. For det andre er det svært tregt å oppdatere klokken, installere flere apper eller laste ned urskiver. Du kommer sannsynligvis ikke til å gjøre disse tingene ofte, men når du gjør det trenger du litt tålmodighet.

Kontrollen av klokken på skjermen fungerer generelt bra, men ikke alt er like enkelt. Ikonene i Huaweis HarmonyOS er av god størrelse, og det er ofte mer enn én måte å komme til en app eller beregninger på ved å sveipe til sidene, eller ved å trykke på knappen øverst til høyre. Når du tar en samtale, er lyden klar og tydelig, og musikken som spilles i Spotify kan enkelt styres via klokken under en treningsøkt. En ny funksjon er også at meldinger fra WhatsApp eller lignende apper nå kan besvares med et fullt tastatur, i stedet for forhåndsinnstilte svar som på tidligere modeller. Selv om det i teorien er fint å kunne svare fullt ut ved hjelp av klokken, er tastene bittesmå, og det er bedre å bare gripe telefonen.

Selv om jeg ikke driver så mye med sport som jeg burde, prøvde jeg også Watch GT 5 Pro sine treningssporingsfunksjoner. Jeg har ikke noe medisinsk utstyr for å kryssjekke hva klokken måler, men jeg brukte Watch Fit 3 og Watch GT 5 Pro samtidig en rekke ganger. Generelt sett var resultatene for pulsen min like, selv om Watch Fit 3 på høyre håndledd målte flere skritt enn Watch GT 5 Pro. Da jeg gikk en tur ute, prøvde jeg også å sette Watch GT 5 Pro i treningsmodus, mens Watch Fit 3 målte som normalt. Dette førte til en kaloriforskjell på 150 kalorier mellom klokken som var innstilt på en gåtur og den som målte uten aktiv trening.

Resultatene ovenfor bekreftet hvorfor jeg ikke er så interessert i kaloritall fra smartklokker, ettersom de forblir estimater basert på treningsøkt, høyde, kjønn og vekt som du legger til i profilen din. Det som imidlertid imponerte meg på turene mine, var den forbedrede GPS-nøyaktigheten i den nye Watch GT 5 Pro. Den fungerer uavhengig av telefonen, slik at du ikke trenger å ha den med deg når du går eller løper. Jeg hadde klokken på meg på en handletur i Amsterdam og den målte skrittene mine svært nøyaktig, helt ned til hvilken side av gaten jeg gikk på. Inne i bygninger forsvinner imidlertid GPS-signalet raskt.

For å komme tilbake til at alt ikke er spesielt enkelt på klokken: I tillegg til å logge turen i etterkant, har jeg forstått at Watch GT 5 Pro støtter offline-kart for navigering. Men til å begynne med fant jeg ikke helt ut hvordan jeg skulle bruke den. På Huaweis Petal Maps så jeg bare veibeskrivelser på klokken i form av høyre- og venstresvinger. Det hjalp heller ikke å installere andre kartleggingsapper på klokken. Til slutt fant jeg ut at den er tilgjengelig når jeg velger en utendørs treningsøkt. Når du for eksempel går rundt som turist, må du velge å gå en tur utendørs, og når jeg først forstod dette, er det en veldig fin funksjon for enkel navigering til fots uten å trenge en telefon.

De målingene jeg har sporet mest så langt, har vært søvnkvalitet og stressnivå. De hjelper meg å være oppmerksom på å få nok søvn om natten, og dataene minner meg på å trekke pusten når jeg er stresset. Jeg har også målt oksygennivået i blodet og EKG-et, som ser ut til å være bra. Den gode batterilevetiden er til stor hjelp når det gjelder å spore søvnen min, og ved normal bruk holder den lett en uke eller så på én lading. Oppladingen er like god, med 50 % lading etter 18 minutters lading ifølge mine egne målinger.

Alt i alt har Huawei Watch GT 5 Pro Titanium en god balanse mellom luksus og funksjonalitet. Av de 12 Watch GT 5-versjonene som kommer ut, er det sannsynligvis den versjonen som passer meg best. Det er en vakkert designet klokke som føles mer som et moteuttrykk enn et stykke teknologi, samtidig som den leverer solid ytelse i daglig bruk. Ulempen er at alle oppdateringer går ganske tregt, og at grensesnittene på klokken og Huawei Health App ikke alltid er like tydelige. Samlet sett, til en lanseringspris på rundt €499, tilbyr Huawei Watch GT 5 Pro Titanium imidlertid mye verdi for alle som liker et tilbehør som ser førsteklasses ut, som sporer viktige helsedata og som sømløst kan veksle mellom jobb(ute) og fritid.