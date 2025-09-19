Huawei Watch GT 6 Pro

Huaweis smartklokker er svært populære for tiden, og Huawei har toppet smartklokkesalget på det kinesiske markedet i år, i tillegg til lignende suksess i Europa. Og jeg forstår hvorfor, for deres smartklokker kombinerer flott utseende med lang batterilevetid og stadig bedre smartfunksjoner. Med Watch GT 6 Pro fortsetter Huawei denne vellykkede formelen, med nok en flott enhet som du kan ha på deg under et triatlon, dekke den med gjørme, svette og dyppe den i vann, samtidig som du kan ta den med deg til et fancy middagsselskap samme dag. Etter å ha brukt GT 6 Pro de siste ukene på jobb, under svømming og på treningsøkter, er jeg igjen imponert over Huaweis GT Pro -serie.

Det jeg har likt best med Watch GT Pro -serien så langt, er det flotte, klassiske utseendet klokkene har. Watch GT 6 Pro er nok en klokke med et veldig stilig utseende. Huawei har igjen brukt trender i premiumsegmentet (analoge klokker) som designinspirasjon. Etter min mening ser den mye bedre ut enn de dyreste firkantede klokkene fra Apple eller Samsung, eller tech-looken som man finner på Googles eller Garmins runde klokker. Den nye GT 6 -serien arver mye av designet fra forrige generasjon. Det er en åttekantet form på urkassen igjen, bare litt annerledes, med den samme kroneknappen som brukes til å bla på skjermen. Til denne anmeldelsen mottok jeg den brune versjonen med vevd komposittrem. Den har toner av grått, brunt, kremfarget og rødoransje i reimen, noe som gjør det lettere å matche den med ulike farger i antrekket.

I tillegg til den vakre urkassen og reimen, er skjermen selvsagt også et blikkfang på denne smartklokken. Klokkens skjerm er flott å se på, med et skarpt bilde på alle normale betraktningsavstander. Den avrundede skjermen har blitt litt større på 1,47" sammenlignet med 1,43" på GT 5 Pro, på grunn av slankere rammer, mens oppløsningen forblir den samme på svært skarpe 466x466 piksler. Topplysstyrken er nå 3000 nits, noe som er veldig lyst. Den lyse skjermen vekket meg faktisk et par ganger om natten, etter at jeg glemte å slå på sovemodus og skjermen ble aktivert. Personlig har jeg aldri hatt behov for den fulle lysstyrken klokken tilbyr nå, men i solrike strøk er det nok alltid bedre med sterkere lysstyrke for å se på en skjerm utendørs.

Mange av de tingene jeg likte i min anmeldelse av Watch GT 5 Pro gjelder fortsatt for denne nye klokken, siden det grunnleggende er det samme. Det samme gjelder oppsettet som kreves. For å få klokken til å fungere må du fortsatt installere Huawei Health App. Når den er installert, kobler du klokken til telefonen din, som kan være enten Android eller iPhone, og så er du nesten klar til å bruke den. Nesten, fordi alle beregninger og innstillinger krever tillatelser for å fungere skikkelig. Etter disse innledende tingene er Watch GT 6 Pro imidlertid veldig enkel å bruke, med HarmonyOS' intuitive knapper og skjermbilder som guider deg til det du ønsker å gjøre. Du kan bokstavelig talt bruke klokken uten å tenke på det i dagevis, ettersom den forbedrede batterilevetiden nå lett varer i to til tre uker. I løpet av min første uke med klokken gikk batteriet ned 55 % på sju dager, med den alltid påslåtte skjermen og en fancy urskive kontinuerlig aktivert, og inkludert noen treningsøkter og nattlig søvnsporing.

Selv om jeg har blitt en fan av nylonreimer til smartklokker, er polymerreimen på den brune klokkeversjonen nesten like komfortabel. Jeg har kunnet gå med klokken i flere dager i strekk, også når jeg har sovet eller dusjet. Det er en god grunn til å velge den brune versjonen fremfor den dyrere titanversjonen, ettersom en metallreim ikke er like behagelig å sove med, for eksempel. Klokken føles heller aldri tung. De eneste gangene jeg har tatt av meg klokka ved flere anledninger, har vært når jeg har jobbet på datamaskinen. Vanlige klokkeremmer trykker mot håndleddet når jeg lener hånden på skrivebordet, noe jeg ikke opplevde med Watch Fit 4 Pro med den myke nylonremmen.

Huawei har også lagt til noen mindre, men morsomme ting på HarmonyOS som kjører på klokken. En av dem er at de har lagt til videourskiver. Jeg har lagt til en fin dronevideo jeg filmet i sommerferien som urskive, og jeg elsker den hver gang jeg ser på klokka. Det er imidlertid veldig uheldig at video-urskiven også alltid viser en sekvens med fem standardvideoer som er forhåndsinstallert. Til tross for mange forsøk, klarte jeg ikke å finne ut hvordan jeg kunne deaktivere standardvideoene. Jeg håper virkelig at Huawei legger til muligheten til å slette eller deaktivere dem i en oppdatering, for akkurat nå trekker denne funksjonen ned til tross for det store potensialet den har. I tillegg til 10-sekunders video-urskiven er det andre gratis urskiver tilgjengelig på Health App, i tillegg til en stor samling av betalte. Det er til og med noen apper tilgjengelig, inkludert noen få grunnleggende spill, Petal Maps, og ting som hjelpemidler for bønnetid.

Andre smarte funksjoner klokken tilbyr, er WhatsApp og andre varsler fra meldingsapper, inkludert et komplett tastatur for å skrive inn svar. Jeg har også testet å ta samtaler ved hjelp av klokken, og opplevde klar lyd i begge ender, og foretrekker å ta samtaler på denne måten nå. Det er også mulig å spille av musikk med Bluetooth-øretelefoner ved å overføre sanger til klokken via Health App. Dette gjør at du kan trene med musikk mens du lar telefonen ligge hjemme. Andre telefonapper som Spotify og Google Maps kan også styres, selv om de bare viser minimale kontroller som pause eller veibeskrivelser til venstre eller høyre. For meg er de viktigste smartfunksjonene på plass, for det meste visning av meldinger og mottak av samtaler, men jeg savner fortsatt muligheten til å utføre NFC-betalinger. Det finnes en ny betalingsapp for Huawei-klokker som heter Quicko Wallet, men jeg har dessverre ikke klart å få den til å fungere i Nederland så langt.

En nyhet i Watch GT 6 -serien (inkludert varianten utenPro ) som jeg er ganske begeistret for, er muligheten til å spore sykkeltrening i større detalj. Huawei kaller dette sykkelmålinger på proffnivå, og jeg tror det definitivt er en grunn til at både sykkelpendlere og syklister bør interessere seg for denne smartklokken. Jeg bor i Nederland, så jeg er veldig vant til å sykle, men jeg vet ikke så mye om profesjonell sykling eller målingene som brukes der. Etter å ha brukt den nye sykkeltreningen et par ganger, har jeg imidlertid raskt begynt å sette pris på de nye treningsmålingene. Det er nesten vanskelig å gå tilbake til å "bare" sykle uten å registrere hastigheten min og se på prestasjonen min etterpå.

Den mest unike beregningen som spores av GT 6 Pro er virtuell sykkeleffekt, målt i watt. Huawei er de første som har lagt til dette i en smartklokke, og det betyr at du ikke lenger trenger en dedikert effektmåler koblet til sykkelen. Ved hjelp av en kombinasjon av algoritmer for vindmotstand, hastighetsmåling ved hjelp av GPS, høyde over havet og sykkelvekt, beregnes en virtuell sykkeleffektverdi kontinuerlig. Mens du sykler, er det mulig å bytte fra hovedskjermen på klokken, som viser hastighet og puls, til et fargekart i sanntid for å se hvor du sykler, eller for å se andre målinger i mer detalj. Klokken stopper også treningsøkten automatisk når du står stille, for eksempel ved et trafikklys. Det irriterte meg til å begynne med, men så oppdaget jeg at jeg ikke trengte å gjenoppta treningsøkten manuelt. Det er også mulig å vise klokkemålingene på telefonskjermen ved hjelp av Huawei Health App, slik at telefonen blir en sykkelcomputer.

Jeg synes fortsatt at hastighet, rute, høyde og puls er lettest å følge med på og forstå, men jeg er nysgjerrig på om den virtuelle sykkelkraften min vil endre seg over tid, siden jeg da får én enkelt måleenhet for å følge med på prestasjonen min. Jeg eier ikke en ekte sykkelcomputer for å måle nøyaktigheten til Huaweis virtuelle sykkelkraft, men verdiene samsvarte med de andre beregningene, som puls og hastighet. Alle måleverdiene gir et svært detaljert bilde av sykkeltreningen. For eksempel viser den nøyaktig hvor jeg syklet opp en bro i høydeberegningene. Samtidig registrerte den at pulsen gikk mye opp og at hastigheten gikk ned. GPS-ruteoppfølgingen er også svært nøyaktig, og viser en rute ned til bare noen få skritt. En siste ting som er verdt å nevne, er at klokken også støtter automatisk falldeteksjon og SOS-varsler, men den trenger en tilkoblet telefon for å gjøre dette.

Alt i alt er det mye å like med Watch GT 6 Pro, fra det flotte utseendet til enhver anledning til den utmerkede batterilevetiden, som nå lett varer i to uker. For alle som liker å sykle eller sykler regelmessig, synes jeg Watch GT 6 Pro tilbyr mange interessante målinger i én og samme enhet, slik at man kan begynne å følge med på sykkelprestasjonene i mer detalj. Dessverre er det ikke mulig å deaktivere de fem standardvideoene ved lansering, noe som kunne ha vært flott. Sammenlignet med forrige klokkegenerasjon er dette for det meste inkrementelle oppgraderinger, så hvis du allerede eier en GT 5 Pro, er det kanskje ikke mye grunn til å oppgradere allerede. Men for alle som er ute etter en stilig smartklokke for sporing av treningsøkter og de vanligste smartfunksjonene, er Watch GT 6 Pro en flott enhet å vurdere, spesielt fra 339 euro for de brune og svarte versjonene.