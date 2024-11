Huawei Watch Ultimate

Vi har anmeldt flere Huawei-smartklokker på denne siden tidligere, og nesten hver gang har vi fått en overveldende positiv respons. Ikke bare det, men flere av redaktørene våre har i årevis sagt at den kinesiske giganten står bak noen virkelig mesterlige smartklokker.

Jeg har nå blitt introdusert til Huaweis måte å designe og produsere smartklokker på, opplevd HarmonyOS på håndleddet og kan nå snakke for meg selv, og det er i seg selv spennende. Og hvorfor er det det? Jo, fordi Huawei lager ganske kule smartklokker, ingen tvil om det. Først og fremst er dette den desidert best produserte og flotteste smartklokken på markedet, og jeg har ingen betenkeligheter med å si det uten å legge skjul på det. Selv om Apple Watch Ultra og Samsung Galaxy Watch Ultra har lignende priser og er laget av fine materialer, er det ingen andre smartklokker jeg kjenner til som kommer i nærheten når det gjelder materialer og byggekvalitet. Hele glasset er av safirglass, rammen er av keramikk, fronten er av zirkonium, alt oser av overflod, og små detaljer som du ville ha oversett før, dukker stadig opp. Systemet for justering av reimlengden er smidig og enkelt, du får en ekstra reim for mer krevende treningsøkter, og den er til og med tilgjengelig i flere farger. Som maskinvare beviser Huawei nok en gang at de kan levere genialitet etter genialitet, og som maskinvare har jeg ingen ting å klage på - absolutt ingenting.

Skjermen er en LTPO AMOLED på hele 1,5 tommer med 466x466. Den er fargemettet, kalibrert, responsiv og mildt sagt imponerende å se på. Hele klokken er ganske stor, massiv til og med, og veier 76 gram. Den er vanntett på 100 meter og 10ATM- og IP68-sertifisert, så i tillegg til å være en vakker klokke, er den også et pålitelig stykke robust utstyr som er laget for å tåle det meste.

Du har allerede de viktigste sensorene som hjelper deg med å holde oversikt over helsen din, i hvert fall i den grad du stoler på en smartklokke. Akselerometer, gyroskop, pulsmåler, barometer, kompass, SpO2-måler, termometer for måling av kroppstemperatur og BDS-satellittintegrasjon. Det finnes et stort utvalg av treningsalternativer, inkludert offline-kart for fotturer og mye, mye mer. Alt du ønsker deg av en allsidig smartklokke er her.

Eller er det det? Det er noen mangler her, og det er verdt å nevne disse når Huawei tar godt over €750 for en Ultimate. For det første finnes det ikke en 4G/5G-variant med eSim, noe som er synd når resten av klokken inviterer til den typen strømbruk, og så er det HarmonyOS.

Jeg er enig med vår anmelder Marco i at Huaweis operativsystem har kommet langt i nyere tid, og selv om det fortsatt er begrensninger på hvordan Huawei kan integrere klokkene sine i det smarttelefonbaserte livet ditt, er det begrensninger her også. Selv om det for eksempel finnes noen apper som kan lastes ned via AppGallery som delvis gjenoppretter deler av typisk smartklokkebruk, som å kontrollere Spotify eller slå Hue lys av og på, mangler det offisiell integrasjon fra disse leverandørene for å sikre mer sømløs bruk. Jeg bruker for eksempel Spark Email, men Huawei nekter å gjenkjenne disse varslene som e-post (selv om AppGallery tilbyr Spark som en offisielt støttet app), og grupperer varslene uten mulighet til å svare eller bare markere dem som lest.

Når det er sagt, vil du bli overrasket over hvor mye Huawei faktisk kan tilby. Tilgang til været, kalenderen, kontaktene dine, til å ringe og motta samtaler, til å bruke et bredt spekter av helsefunksjoner som søvnregistrering og trening - og alle disse funksjonene kan brukes på et blunk, mens Ultimate har holdt i omtrent åtte dager på en lading ganske konsekvent for meg. Det er ganske vilt, og gjør nesten WearOS- og WatchOS-produsentene til skamme. Joda, det er litt med varslingene, men 90 % av funksjonaliteten du bruker til daglig er her, men du får både den vakreste smartklokken på markedet og en batterilevetid som er i en helt annen liga.

Personlig ville jeg ha ofret dette slående utseendet for den mye billigere Watch GT 5 Pro. Du får et utseende som ligner litt på Ultimate, men til en betydelig lavere pris. En ting er imidlertid sikkert; jeg forstår hele besettelsen med Huaweis smartklokker. De har overkommet kritikken om at de selger glorifiserte treningsarmbånd ved å raffinere operativsystemet og fokusere på byggekvalitet, og hvis du er ute etter en subtil smartklokke, er dette en utmerket kandidat.