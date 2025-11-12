Huawei Watch Ultimate 2

Markedet for hardcore, slitesterke utendørsklokker har økt kraftig siden noen begynte å lage smartklokker, og det ser ikke ut til å bli mindre. Det er også lett å forstå hvorfor. Mange av disse modellene har store skjermer og bedre batterilevetid, og de større urkassene gir som regel plass til mer elektronikk, og dermed flere funksjoner, enn de små, puslete slektningene. Det betyr også at prisen er en annen, vanligvis det dobbelte av hva en vanlig smartklokke koster. Dette er tilfellet med 48,5 mm-modellen fra Huawei, den eneste som finnes, som koster 900 pund, med mindre du vil ha versjonen med titanrem, da koster den 990 pund for å få noe som ligner veldig mye på en klassisk Scuba/Deep Diver-klokke. Du kan selvfølgelig alltid velge å kjøpe enda flere reimer til klokken din.

HQ

Det er dyrt for en smartklokke som mest sannsynlig er utdatert om noen år, men du får kvalitetsmaterialer, og selv om den ikke akkurat har plass til en stor mengde data, fungerer min førstegenerasjons Huawei Watch fortsatt uten problemer.

Den er (relativt) lett (80,5 g), kabinettet er laget av "zirkonbasert amorf legering", eller glasslignende legeringsmateriale som er perfekt for elektronikk, og leveres med et batteri på 867 mAh, som er 360 mAh mer enn forrige generasjon, eller i praksis nesten en hel ukes batterilevetid. Men enda viktigere er det at den støtter eSim, noe som er fint, ettersom det gjør at klokken kan fungere uten telefon og fortsatt har litt lagringsplass for lokale musikkfiler, selv om verken appen eller spesifikasjonene kan fortelle meg hvor mye lagringsplass jeg har tilgang til, selv om tredjeparts spesifikasjonssider hevder 4 GB som mange tidligere klokker, så jeg må gå med det alternativet. Ved å bruke eSIM-kortet kan du bruke den som en telefon, og den har en veldig høy høyttaler og en anstendig AI-støttet mikrofon, men jeg anbefaler likevel å bruke telefonen, til tross for at den ser veldig kul ut når den snakker til håndleddet ditt.

Den 1,5" store LTPO2 AMOLED-skjermen har en lysstyrke på 3500 nit, men den har fortsatt den gode, gamle 466x466-oppløsningen, noe som gir 310 ppi. Jeg hadde håpet på en oppgradering, men selv Samsungs mye dyrere konkurrent har bare noen få piksler mer, og skjermen er lys, ren, levende og lettlest, så den eneste fordelen ville vært mer høyoppløselige animasjoner, noe som er en dødsdom for batterilevetiden. Det interne antennesystemet har imidlertid blitt forbedret, til stor glede for de som driver med utendørssport. Menyen er blitt smidigere, men jeg er veldig glad i snarveisknappen som sparer deg for to-tre aktiveringer i menyen, selv om den også er litt farlig hvis du har et lite, men sterkt barn med sterk trang til å leke med alt som har en skjerm på seg. Ikoner og temaer har også blitt forbedret, og generelt virker det som en veldig enhetlig opplevelse.

Dette er en annonse:

Mens posisjoneringssystemene allerede er på topp, har vanntettheten blitt økt til 20ATM, eller 150 meter med en IP68- og IP69-klassifisering.

Den virkelige oppgraderingen ligger skjult under overflaten, den støtter sonarbasert undervannskommunikasjon. Ja, du leste riktig. Det krever at begge parter har kompatible enheter, og selv om jeg bor nær havet, hadde jeg ikke noe som kunne ta imot eller sende meldinger på 30 meters havdyp. Så for en gangs skyld vil jeg bare tro på markedsføringen, for vannet var ærlig talt for kaldt til å teste denne funksjonen.

Det er dykking, Golf-moduser med en billion forhåndsinstallerte kart og 100+ sportsmoduser, selv om jeg er skuffet over at den ikke kan lære meg judo, men hvis jeg får nok tid, kan Huaweis premium helseabonnementstjeneste kanskje gjøre det. De ekstra dykkerdataene og funksjonene virker imidlertid superkule, og konseptet med å bruke den daglige smartklokken din til dette er ærlig talt fantastisk. Jeg skulle bare ønske jeg hadde hatt denne klokken til vurdering da vanntemperaturen var akseptabel... En merkelig ting er at den ikke har den sykkelfokuserte appen og funksjonene til GT6 Pro, noe jeg synes er rart med tanke på premiumprisen.

Helseovervåkingen er også på et nivå som de fleste sykehus ville godkjent: SpO2, EKG, falldeteksjon og SOS-tjeneste. Jeg testet ikke de to sistnevnte for å være ærlig, ettersom jeg er ganske sikker på at det er ulovlig i de fleste land å sende falske SOS-anrop. X-TAP-sensoren er fortsatt litt aggressiv, men spesielt søvnovervåkingen er virkelig imponerende, og det samme er fitness/GPS-delen.

Dette er en annonse:

Det eneste som må forbedres, er urskivefunksjonen. Den er bokstavelig talt satt opp for en abonnementstjeneste, og du må hoste opp ekte penger for de fleste urskiver. Det er ikke helt min greie. Og selv om jeg har blitt veldig glad i Huawei Health -appen med årene, har både grensesnittet og måten den gir informasjon på, også blitt for fokusert på abonnementer, så nei takk. Og som med de fleste andre smartklokker, krever det å bytte ut den sammenkoblede telefonen en tilbakestilling, og det inkluderer også urskivene dine. Hvorfor det? Bare ... hvorfor? Dette burde ikke være et problem i 2025. Det er generelt mange alternativer og funksjoner med denne klokken, ikke inkludert de du kan velge å installere selv. Jeg synes imidlertid at installasjonsdelen er ganske irriterende, ettersom jeg stadig blir bedt om å godta ting (eller får meldingen "aktiver appgalleritjenester på din wearable") mens klokken sier "ingen alternativer" som svar ... Det er fordi jeg brukte alternativmenyen i stedet for hovedmenyen for å få tilgang til App Gallery -funksjonen, og jeg måtte finne løsningen på egen hånd. Så det er fortsatt rom for forbedringer.

I praksis brukte jeg klokka i omtrent fem dager, litt mer enn de 4,5 dagene som Huawei lovet, så det må jeg gi poeng for. Generelt sett prøver Huaweis klokker tydeligvis å gjøre alt det grunnleggende like bra som sine ikke-kinesiske konkurrenter, men bare med litt flere funksjoner og med stadige forbedringer hver gang en ny serie slippes. Før du bruker store summer på disse wannabe-survivor-klokkene, som alle er relativt dyre, bør du prøve Ultimate 2 for en gangs skyld - du kommer til å bli positivt overrasket.