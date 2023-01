Huaweis GT3 SE-smartklokke kan tilby over 100 vitenskapsbaserte treningsøkter

HQ

Som en del av den seneste episoden av Quick Look har vi fått tak i Huaweis nyeste smartklokke-satsing. Denne enheten er kjent som Watch GT3 SE og har et trenings- og helsetema, samtidig som den holder en stilig og tilpassbar design.

Når det gjelder hvilke trenings- og helseverktøy GT3 SE tilbyr, på toppen av søvnhelseovervåking, kan denne dingsen gi over 100 vitenskapsbaserte treningsøkter for å hjelpe deg med å komme i bedre form, alt mens du sporer et vell av helsedata som hjertefrekvens, pust, blodtrykk og til og med minner deg om å drikke vann for å holde deg hydrert.

Hvis du er en aktiv person og leter etter et alternativ til Apple Watch (som ser ut til å være overalt i disse dager), kan Watch GT3 SE være verktøyet for deg.

Se videoen nedenfor for vårt førsteinntrykk av enheten.