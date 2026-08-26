Huden vår, sjelen vår – det finnes ingen maskin som kan kopiere det»: Vi snakker med Carlos Latre om kunstig intelligens

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Tadeo Jones -serien har pågått siden den første kortfilmen regissert av Enrique Gato kom ut i 2004, og ble en fast del av spansk animasjon da den første spillefilmen kom ut i 2012. Nå er vi inne i den fjerde filmen, som nettopp har hatt premiere i Spania («Tad and the Magic Lamp»), og i tillegg til å være et morsomt og hjertelig eventyr for alle aldersgrupper, utforsker den også temaet kunstig intelligens på en interessant måte.

Vi snakket med Tadeo Jones-regissøren og skaperen Enrique Gato om hvorfor dette var det rette tidspunktet å ta opp temaet, og hvordan vi må lære å leve sammen og sørge for at kunstig intelligens er til nytte for mennesker, ikke en erstatning for dem.

Under presseturen som Paramount arrangerte på det arkeologiske museet i Madrid, snakket vi også med den kjente spanske komikeren, TV-programlederen og stemmeskuespilleren Carlos Latre, som gir stemme til tre figurer i filmen (hunden Jeff, papegøyen Belzoni og en hemmelig tredje karakter), og som har vært kjent for sine imitasjoner i over 25 år. Og selvfølgelig måtte vi spørre om hva han mener om fremveksten av AI, nå som kunstig intelligens også brukes til å generere stemmer, noe som skaper stor bekymring i stemmeskuespillermiljøet...

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Tad og den magiske lampen: Intervju med Carlos Latre

I denne filmen spiller du tre forskjellige figurer. Er det en utfordring å gi hver av dem en egen personlighet, slik at seerne ikke merker at det er samme person?

Ja, det er en av mine fikseringer. Når jeg gjør stemmelegging og jobber med karakterene, prøver jeg å bruke forskjellige stemmer, uttrykke forskjellige følelser og fremheve ulike sider ved hver karakter. For det er veldig viktig for meg at publikum ikke kjenner igjen stemmen min i hver enkelt karakter, skjønner du?

Hver karakter er forskjellig, og hver karakter har sin egen personlighet. Belzoni er for eksempel dyp, myk og elegant. Og Jeff, for eksempel, er gal, han er litt tåpelig og så morsom.

Så, spilte du dem inn hver for seg for å ikke blande dem sammen? Eller spilte du inn den ene og så den andre?

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Ja, vi gjorde det hver for seg, men du kan jo tenke deg at jeg noen ganger snakket med meg selv. Jeg snakket med meg selv, og det var litt rart, men veldig morsomt. Jeg har hatt det veldig gøy.

Etter å ha lagt stemme til animerte figurer i over 20 år, hvilken type figur liker du best å spille?

Jeg elsker alle figurene som er litt sprø, skjønner du? Som Ramon i «Happy Feet» eller den femte fuglen i «Jungelboken 2». Eller for eksempel Jeff (hunden i «Tadeo Jones»). Jeff er en av favorittene mine. Jeg har lagt stemme til mer enn 40 forskjellige figurer, og Jeff kommer helt sikkert til å være en av favorittene mine.

Har du fulgt «Tadeo Jones»-serien lenge? Har du sett utviklingen i filmene?

Vel, for meg er det å være med i Tadeo som en gave. Det var som en bekreftelse på karrieren min. Jeg har vært med i mange forskjellige filmer, jeg har jobbet med ulike produksjoner og ulike figurer. Men Tadeo er en del av karrieren min, og endelig er jeg her. Jeg synes dette er en av de beste av de fire Tadeo-filmene. Hele teamet er enige om at dette er den beste av dem.

Hvordan ville du beskrive Tadeo Jones/Tad, filmene om den forsvunne oppdagelsesreisende, til noen som kanskje ikke kjenner dem fra utlandet? Hvorfor bør de se disse filmene?

Vel, jeg tror Tadeo er helt globalt. Den er for hele verden, for barn og hele familier over hele verden. Tadeo er en av de beste formene for underholdning i dag. Det er en flott film med komedie, humor, teknologi og et flott manus.

Jeg tror det er en stor ære for Spania. Det er som en berømt spansk skuespiller. En av de beste filmene i vår historie, og vi er veldig stolte av Tadeo og alle hans eventyr.

Det finnes ingen maskin som kan kopiere huden vår, sjelen vår

Denne filmen utforsker temaet kunstig intelligens. Da du begynte med stemmeskuespill, etterligninger og imitasjoner for mange år siden, kunne du da forestille deg at du ville havne i en situasjon der en maskin faktisk kan gjøre jobben din, og at du må konkurrere ikke med andre skuespillere, men med teknologien?

Ja, jeg kunne forestille meg det på grunn av filmer som Terminator og den typen filmer som viste oss hvordan fremtiden kunne bli. Og nå er det nåtiden. Nå er det en realitet. Men jeg føler ikke at jeg kjemper mot noe. Jeg kjemper mot meg selv. Jeg tror at teknologien kommer til å forbedre oss. Den kommer til å gjøre oss bedre.

Og huden vår, sjelen vår – det finnes ingen maskin som kan kopiere det. Den menneskelige sjelen er unik og annerledes. Derfor vil skuespillere, stemmeskuespillere, sangere og komikere alle bli bedre, etter min mening, med AI, på grunn av menneskehetens sjel. Vi kommer til å bli litt dyrere.

Så tror du at disse teknologiene også kan bidra med noe positivt for yrket ditt?

Jeg tror de kan fungere sammen. Det finnes mange prosjekter som vil bli fantastiske og enorme takket være teknologien, og alle de menneskelige prosjektene vil bli annerledes, bedre og mer menneskelige – og det er den store forskjellen.

Hvordan tror du fremtiden vil se ut for skuespillere og stemmeskuespillere om 20 år? Ser du for deg mange endringer?

Jeg tror fremtiden kommer til åblifantastisk. Den kommer til å bli fantastisk takket være menneskeligheten. Jeg tror at om noen år vil vi vite helt nøyaktig hvilke prosjekter og hvilke filmer som er AI-drevne, og hvilke som er menneskeskapte. Og jeg tror vi kommer til å verdsette og omfavne de menneskeskapte prosjektene enda mer enn i dag. De kommer til å bli viktigere.