Hugh Bonneville kaster lys over The Secret Lives of Animals i desember

Apple TV+ Apple TV+ har mye å glede seg over for sine abonnenter i desember måned, da ikke bare Shrinking avslutter sin andre sesong, men det kommer flere episoder fra Silos og Bad Sisters andre sesonger, i tillegg til strømmedebuten til Fly Me to the Moon senere denne uken. For de som er interessert i helt nye tilskudd til tjenesten, er det stort sett én stor ting å glede seg over, ettersom nok en naturdokumentar snart vil lande på plattformen.

Den heter The Secret Lives of Animals, og er en dokumentar som utforsker "never-before-seen animal behaviours" samtidig som den "highlighting the remarkable intelligence of the natural world." Den vil fokusere på 77 unike arter i 24 land rundt om i verden, samtidig som Paddington in Peru stjernen og Downton Abbey veteranen Hugh Bonneville vil være fortelleren, og produksjonen vil bli håndtert av de talentfulle folkene fra BBC Studios' Natural History Unit, og med Planet Earth IIIs Matt Brandon tilknyttet som showrunner.

The Secret Lives of Animals Planet Earth III vil begynne å strømme på Apple TV+ fra 18. desember, og nå som premieredatoen rykker stadig nærmere, har det kommet en trailer for prosjektet, som du kan se i sin helhet nedenfor. Synopsis gir også ytterligere detaljer og kan også sees nedenfor.

"'The Secret Lives of Animals'-serien både inspirerer og gleder seerne med sin livlige utforskning av ekstraordinær dyreatferd, mange fanget på film for første gang. Hver episode tar for seg sentrale øyeblikk i livssyklusen til ulike dyr - fra fødsel og det å forlate hjemmet til det å stifte familie, og fra å finne mat til det å bli gammel - og viser deres slående intelligens og tilpasningsevne. Blant høydepunktene er en edderkopp som vever kuler og konstruerer en villedende "selvportrett"-dukke for å avskrekke rovdyr, en skogmus som lager sine egne skilt, og et uventet forhold mellom en nettbrummende frosk og en tarantel som graver seg ned."