Hugh Grant avslører hvordan han ønsker å dø

Jeg har en følelse av at jeg sannsynligvis ikke ville likt å jobbe med eller for Hugh Grant, men han gir et helvetes minneverdig intervju. Hver gang han er på en rød løper eller på et pressemøte, kan man ikke unngå å følge med, og det samme gjelder en fersk artikkel fra Vanity Fair, der Grant svarer på Proust-spørreskjemaet.

I intervjuet avslører Grant svarene på noen store spørsmål, med en ironisk sans for humor. På spørsmål om hvordan han ønsker å dø, svarer han "Kona mi har sagt seg villig til å snike seg opp bak meg og skyte meg i bakhodet", bare for å gi deg et eksempel.

Han ser også ut til å dele Cate Blanchetts hat mot løvblåsere, og svarer at han misliker "løvblåsere. Duftlys. Kladder. Ryggsekker. Vannflasker. Stretchstoffer", og på spørsmål om hvem han mislikte mest, svarte han også: "alle som jobber i private equity. Eller teknologi. Eller trafikkplanlegging i London. Eller som bruker en løvblåser."

Grant tok også et oppgjør med skuespillerkollegaen Colin Firth under intervjuet, og beskrev sin idé om perfekt lykke som "å drikke en halvliter London Pride mens han gumler Twiglets og leser om Colin Firth som har en kritiker- og publikumskatastrofe".Allt for moro skyld, er vi sikre på.