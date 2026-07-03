Hugh Jackman antyder at han har tenkt å fortsette å spille « Wolverine » «til jeg er 90»

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Da Hugh Jackman vendte tilbake som Wolverine i « Deadpool & Wolverine », etter å opprinnelig ha trukket seg fra rollen etter «Logan», reiste det spørsmålet om hvor lenge den australske stjernen ville fortsette å opptre på film som Logan. Det er mange påstander om at «Avengers: Secret Wars» (Avengers-filmen som kommer et år etter «Avengers: Doomsday» i desember) vil fungere som en slags omstart for det stadig mer kaotiske Marvel Cinematic Universe, og at gjenfødelsen vil gi mutantene en større rolle, så hvis det er tilfelle, vil Jackmans Wolverine være en nøkkelperson?

Selv om det ikke vil bli gitt noe konkret svar på dette før etter «Avengers: Secret Wars», har Jackman antydet at han vil være til stede i det større universet i lang tid fremover. I et intervju med Barstool Sports forklarte skuespilleren: «Jeg er 57. Jeg skal fortsette med dette til jeg er 90.»

Dette var et svar på spørsmålet om han har noen råd til en fremtidig Wolverine-skuespiller som skal ta over etter ham, og han forklarte: «Jeg kommer ikke til å si noe til den som skal spille ham, for ingen sa noe til meg, noe jeg er veldig glad for. Og jeg hadde ikke lest tegneseriene, så jeg gikk inn i rollen med et åpent sinn. Og jeg har lært mye gjennom årene.» Han avslutter med «Jeg håper noen bare kommer inn og gjør akkurat hva faen de vil og gjør rollen til sin egen.»

Hva tror du fremtiden bringer for Wolverine og Hugh Jackman i MCU?