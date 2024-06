Hugh Jackman avslører hvorfor han sluttet med Wolverine

HQ

Hugh Jackman gjorde virkelig karakteren Wolverine til sin egen, og jeg tror ikke jeg overdriver når jeg sier at mange av oss ble triste da han trakk seg fra rollen etter filmen Logan. I et intervju med People avslører han hvorfor han mente det var på tide. Han sier det slik :

"Jeg hadde kommet til et punkt for ti år siden da jeg tenkte at jeg ikke likte det. Det gjorde vondt. Det var tøft."

Men nå har han igjen trukket på seg drakten med klørne for filmen Deadpool & Wolverine og fortsetter intervjuet med:

"Men jeg har hatt en pause, og jeg har drevet mye med dans. Jeg har gjort sceneshow. Så da jeg kom tilbake til det, var det veldig gøy."

Hans medspiller Ryan Reynolds stemmer i:

"Når Hugh Jackman kommer mot deg i 150 australske miles i timen, føler du at det ikke er mulig at du ikke kommer til å være død i løpet av fire sekunder. Og det kommer jeg aldri til å glemme. Og takk Gud for at jeg har maske på, for under masken sier ansiktet mitt: "Herregud!"

De to møttes første gang på settet til X-Men Origins: Wolverine, og Reynolds mimrer tilbake og sier:

"Jeg ble helt overveldet. Og jeg var nervøs som faen. Jeg gikk gjennom trailerne, jetlagget, desorientert, følte meg helt grønn og på en måte ute på dypt vann, og det var ikke noe manus å se på. Det var bare sånn, hva kommer til å skje? Og jeg hørte navnet mitt, "Ryan!" mellom disse trailerne mens jeg gikk. Og det var [Hugh]. Bare det at du visste navnet mitt betydde så mye for meg. Og du kom bort, ga meg en stor klem og sa: 'Velkommen om bord'."

Deadpool & Wolverine kommer på kino i sommer, nærmere bestemt 26. juli.