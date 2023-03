Hugh Jackman får i seg 8000 kalorier om dagen for å bli Wolverine i Deadpool 3

HQ

Tidligere i år avslørte Hugh Jackman at det ville ta ham minst seks måneder å komme tilbake i form for å spille Wolverine igjen, og han ser absolutt ut til å gå all in. For i en ny oppdatering om trening og kosthold kommenterte skuespilleren at han for tiden spiser 8,000 kalorier om dagen i henhold til en streng diett for å bulke opp og bli kraftigere enn noensinne. I et innlegg på sin egen Instagram skrev han følgende:

"Verifisert bulking. En dag i livet. Takk Chef Mario for å hjelpe meg å holde meg frisk og riktig matet mens jeg ... Blir. Wolverine. Igjen."

Gressmatet mørbrad, nudler, kikertburger, søtpotet, urtelaks med saus. Ja, mannen holder ikke tilbake, og skal vi dømme etter bildet er det langt mer enn 8000 kalorier. Imponerende for en mann på 54 år.

