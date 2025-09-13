Hugh Jackman og Kate Hudson skaper et Neil Diamond-hyllestband i Song Sung Blue
Musikalfilmen har premiere til jul.
Focus Features har delt traileren til en kommende ny film der Hugh Jackman og Kate Hudson skal spille sammen. Filmen ser ut til å følge to musikere og artister som er på randen av uflaks, og som går sammen om å danne et hyllestband dedikert til Neil Diamond.
Filmen har fått navnet Song Sung Blue, oppkalt etter Neil Diamond-sangen med samme navn, og er regissert av Footloose, Dolemite Is My Name, og Coming 2 America's Craig Brewer, med Brewer i samarbeid med Greg Kohs for manuset. I hovedrollene finner vi Jackman og Hudson, som her opptrer som Mike og Claire Sardina, også kjent under artistnavnene Lightning og Thunder.
Synopsis forklarer filmens handling: "Basert på en sann historie danner to musikere (Hugh Jackman og Kate Hudson) som har gått på trynet, et gledelig Neil Diamond-hyllestband som beviser at det aldri er for sent å finne kjærligheten og følge drømmene sine."
Premieredatoen for Song Sung Blue er satt til jul i mange land, mens Storbritannia forventes å kunne se filmen fra 1. januar 2026. Sjekk ut traileren nedenfor.