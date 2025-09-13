Hugh Jackman og Kate Hudson skaper et Neil Diamond-hyllestband i Song Sung Blue

Focus Features har delt traileren til en kommende ny film der Hugh Jackman og Kate Hudson skal spille sammen. Filmen ser ut til å følge to musikere og artister som er på randen av uflaks, og som går sammen om å danne et hyllestband dedikert til Neil Diamond.

Filmen har fått navnet Song Sung Blue, oppkalt etter Neil Diamond-sangen med samme navn, og er regissert av Footloose, Dolemite Is My Name, og Coming 2 America's Craig Brewer, med Brewer i samarbeid med Greg Kohs for manuset. I hovedrollene finner vi Jackman og Hudson, som her opptrer som Mike og Claire Sardina, også kjent under artistnavnene Lightning og Thunder.

Synopsis forklarer filmens handling: "Basert på en sann historie danner to musikere (Hugh Jackman og Kate Hudson) som har gått på trynet, et gledelig Neil Diamond-hyllestband som beviser at det aldri er for sent å finne kjærligheten og følge drømmene sine."

Premieredatoen for Song Sung Blue er satt til jul i mange land, mens Storbritannia forventes å kunne se filmen fra 1. januar 2026. Sjekk ut traileren nedenfor.