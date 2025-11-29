Hugh Jackman om å vende tilbake som Wolverine: "Jeg sier aldri 'aldri' igjen"

HQ

Da Logan debuterte på midten av 2010-tallet, var den ment å være en svanesang for Hugh Jackmans tid som Wolverine. Faktisk var den også ment å være det siste kapittelet for Patrick Stewart som Professor Charles Xavier, men dette endret seg da han tok opp igjen rollen i Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Poenget er at ingenting blir liggende lenge i moderne underholdning.

Og slik var det også med Jackmans frekke og klønete mutant, da han dukket opp som en av showets stjerner i Deadpool & Wolverine i 2024, og nå lurer vi på når skuespilleren neste gang vil spille rollen som karakteren.

I et intervju på The Graham Norton Show nylig (ifølge Digital Spy), bekreftet Jackman så godt som at han vil være tilbake som Wolverine en gang i fremtiden.

"Kanskje. Jeg sier aldri 'aldri' igjen. Jeg mente det helt til den dagen jeg ombestemte meg. Jeg mente det i ganske mange år. Jeg har gjort ti filmer nå, så jeg tror de har nok til en AI-versjon av meg!"

Det er absolutt en annerledes formulering fra Jackman, spesielt med tanke på at han tidligere har sagt at han var ferdig med rollen og karakteren. Spørsmålet er om Jackmans Wolverine vil dukke opp i Avengers: Doomsday eller noe lenger frem i tid, men uansett ser det ut til at vi kan forvente oss mer på denne fronten.