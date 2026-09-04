Hugh Jackman sier at han investerer i den engelske fotballklubben Norwich

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Hugh Jackman er i forhandlinger om å kjøpe en andel i den engelske fotballklubben Norwich City, en klubb han er fan av på grunn av sin mor, som kommer fra Norwich. Den australske skuespilleren avslørte dette i et intervju med TalkSport: da han ble spurt om han ville kjøpe andeler i en fotballklubb, i likhet med hva andre Hollywood-skuespillere som Ryan Reynolds og Rob Mac gjorde med Wrexham, ga han mediet «en liten eksklusiv nyhet».

«Jeg er veldig, veldig interessert – og snakker om det akkurat nå. Du er den første som får vite det. Her er en liten eksklusiv nyhet», sa Jackman. «Bra gjort, Ryan, gjør det på din måte, jeg er helt opptatt av Canaries», sa han med henvisning til kallenavnet på den engelske klubben, som for tiden spiller i den nest øverste divisjonen i engelsk fotball.

Jackman, som nylig spilte hovedrollen i The Death of Robin Hood, presiserte ikke hvor stor andel av Norwich han er i forhandlinger om å kjøpe, om det vil være en minoritetsandel eller en majoritetsandel, og om han vil bli den nye eieren. Klubben eies for tiden av den amerikanske forretningsmannen Mark Attanasio, som har en eierandel på 85 % og også eier MLB-laget Milwaukee Brewers.