Hugh Jackman spiller Robin Hood i A24s kommende historiske epos

2025 var et stort år for produksjonsselskapet A24, men tydeligvis vil 2026 også være veldig lovende. Vi sier dette ettersom traileren til den etterlengtede The Death of Robin Hood nå har gjort sin ankomst, der vi får se Hugh Jackman i hovedrollen som den legendariske engelske bueskytteren, alt mens han står overfor en skremmende oppgave som bare kan være redningen for hans liv med mord og kriminalitet.

Denne filmen gir en ny vri på den legendariske myten, da den ikke ser Robin Hood som en helt som stjal fra de rike for å hjelpe de fattige, men som en simpel marodør og morder, en forbryter som levde egoistisk. Men etter et skjebnesvangert møte som etterlot ham på dødens rand, blir Jackmans hovedperson pleiet tilbake til helsen av en mystisk kvinne, spilt av den alltid fremragende Jodie Comer, før han snart blir tilbudt en oppgave med å beskytte en ung jente som allerede har vært utsatt for mange av livets største lidelser.

Det er foreløpig ikke nevnt noen eksakt premieredato for The Death of Robin Hood, men vi vet at den er planlagt til en gang i 2026. Vi vet også at filmen er skrevet og regissert av Pig og A Quiet Place: Day One's Michael Sarnoski, med Bill Skarsgård blant de medvirkende i en stor, men uklar rolle.

Følg med for mer fra denne dystre og lovende filmen, og ikke gå glipp av traileren nedenfor.