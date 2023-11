Hugh Jackman viser frem sin veltrente kropp Deadpool 3

HQ

Den nå 55 år gamle Hugh Jackman har trent hardt og spist mye kalorier til innspillingen av Deadpool 3 der skuespilleren som kjent nok en gang portretterer Wolverine. Selv om han etter Logan ga uttrykk for at han nå var pensjonert fra rollen og ikke hadde tenkt å komme tilbake, har han nå tatt til motmæle, og i et klipp på Instagram viser han nå frem sin veltrente kropp.

Frukten av hardt arbeid, hvis vi skal tro ham og hans påstand om at han gjorde alt arbeidet "the old hard way", noe som nok er en sannhet med modifikasjoner. For selv om han hardnakket påstår at han aldri har brukt steroider til rollen, som Variety , er det mange som har litt vanskelig for å tro på det. Uansett er han tilbake i form og klar til å fortsette innspillingen av Deadpool 3 etter at streiken i Hollywood er over.

Hva synes du om Jackmans treningsregime, er påstandene hans sanne, og gleder du deg til Deadpool 3?