Hugh Laurie har ingen interesse av å diskutere tiden som Dr. House

House - serien om den uberegnelige legen Gregory House, som har et tillegg til smertestillende medisiner og et dårlig ben - ble vist i hele 177 episoder over åtte sesonger. Serien vant fem Primetime Emmys og to Golden Globes, og skuespilleren Hugh Laurie ble nominert til prisen for beste mannlige skuespiller ved Golden Globes seks år på rad.

HQ

Men selv med all denne prestisjen, og en fanskare som fortsatt liker å se serien, er Laurie dypt uinteressert i å snakke om den i noen som helst sammenheng. Dr. Mike Varshavski, som leder sin egen Dr. Mike-podkast, satte seg nylig ned med The Pitt-hovedrolleinnehaver Noah Wyle for å snakke om serien.

Under denne podcasten avslørte Varshavski også at han en gang spurte Hugh Laurie om å komme som gjest, men en representant for Laurie avviste ham raskt. Via GamesRadar sa Dr. Mike: "Jeg skal lese opp hva han sa: 'Han er ikke interessert i slike muligheter, han bryr seg ærlig talt ikke om publikum eller å gjenoppleve serien'."

Det er sannsynligvis litt hjerteskjærende for die-hard fans at Laurie ikke har noen interesse i serien i det hele tatt, men noen ganger er det bare slik ting er. I det minste betyr dette at folk kan legge ideer om en gjenopplivning til sengs.

