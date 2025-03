Hughie Campbell overlever kanskje The Boys: Sesong 5 likevel Skuespilleren Jack Quaid sier at Hughie vil "få noen gode seire denne sesongen", noe som forhåpentligvis betyr at han vil få litt hevn.

HQ Neste år forventes det at The Boys avsluttes med en femte og siste sesong. Det betyr antakelig en rekke spektakulære dødsfall når vi tar farvel med drittsekkene og de moralsk tvilsomme heltene vi har blitt så glade i gjennom årene. En av dem som har hatt det vanskeligst, er Hughie Campbell, spilt av Jack Quaid. Om han ikke blir ydmyket på ulike måter av Vought International, blir han i stedet behandlet dårlig av sine nærmeste. Men det ser ut til at Campbell får en ganske god slutt. Da ComicBook.com spurte Quaid om dette, svarte han : "Jeg mener, du vet at gutten vår alltid er litt i fare. Jeg vil si at det har vært veldig kult å se Hughie få noen gode seire denne sesongen. Og det har vært kult å se ham... Jeg tror han er mer moden enn noen gang. Det er en veldig mørk sesong. Det er selvsagt serien, men Hughie har virkelig vokst inn i seg selv denne sesongen, og jeg har virkelig likt å spille den siden av ham. Jeg kan selvsagt ikke si for mye, men det har vært en veldig kul opplevelse." Gen V: Sesong 2 vil bli utgitt senere i år og vil bygge opp historien til den store finalen, som ser ut til å ha premiere i 2026 - selv om ingen dato er bekreftet ennå.