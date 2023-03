Hugo Weaving: "Oscar-utdelingen er korrupt og bør unngås som pesten"

HQ

Årets Oscar-utdeling har kommet og gått med de sedvanlige blandede følelsene i kjølvannet. En glad, til og med tårevåt Brendan Fraser, overlykkelig Ke Huy Quan og jublende Michelle Yeoh og familie er bare noen av kveldens høydepunkter. Imidlertid er ikke alle Hollywood-bigwigs like fornøyd med den prangende hendelsen, og Hugo Weaving er en av dem som kritiserte Academy og gallaen generelt, for å si det mildt. I et intervju med The Australian luftet han direkte bekymringer om det hele og sa følgende:

"Jeg tror disse tildelingene netter - Oscar-utdelingen eller AACTAs - er helt korrupte i disse dager og skal unngås som pesten"

Hva synes du om Oscar-utdelingen, har Mr Weaving rett i det han sier?