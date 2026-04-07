Hulk Hogan: Real American har premiere på Netflix senere denne måneden

For snart et år siden kom den tragiske nyheten om at Hulk Hogan var død, 71 år gammel. Han var den personen som mer enn noen annen bidro til å forvandle amerikansk profesjonell wrestling fra et tivoliforestilling hovedsakelig i de amerikanske sørstatene til et globalt fenomen.

Han hadde sin storhetstid hovedsakelig på 80- og 90-tallet, og alt dette og mye mer får vi snart følge med på i en ny Netflix-dokumentar. Den lover hele historien om Terry Gene Bollea (hans virkelige navn) med intervjuer med både ham selv og personer som sto ham nær, som ekskona Linda Claridge, samt wrestlingfigurer som Bret Hart, Jimmy Hart og Kevin Nash.

Se traileren for dokumentaren Hulk Hogan: Real American nedenfor. Den ser ut til å være et must for alle som elsker wrestling eller bare ønsker å lære mer om fenomenet.