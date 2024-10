Hulken og Thanos pynter opp disse nye mobilkontrollerne

HQ

Vi har alle en tendens til å ta litt av når vi spiller. Dør du for 30. gang mot den samme sjefen? Blir du spawn-campet i hjørnet av et kart? Disse tingene er nødt til å bringe frem det rasende monsteret i oss alle, og for å komplimentere det har Marvel og GameSir laget noen nye mobilkontrollere.

Disse Bluetooth-kontrollerne fungerer riktignok på iOS og Android, men de kan også brukes på PC og Switch, så hvis du ikke er en mobilspiller, kan de likevel være av interesse. Kontrollerne har to design, basert på Hulken og Thanos. Hulk-kontrolleren er naturlig nok grønn med et hint av lilla, mens Thanos-kontrolleren er gullfarget med litt mer lilla. Synd at ingen av dem gikk for et skikkelig lilla tema, men hey ho.

Kontrollerne er utstyrt med Hall Effect-pinner, noe som betyr at du ikke bør ha problemer med avdrift, samt håndtak som ligner på tradisjonelle konsollkontrollere. Sjekk ut mer informasjon her.

Dette er en annonse: