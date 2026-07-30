Humanitær krise i Ceuta etter at tusenvis av marokkanske migranter krysser den spanske grensen samtidig

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Tusenvis av migranter fra Marokko har krysset grensen og nådd den spanske byen Ceuta, en enklave ved den marokkanske kysten. De fleste nådde Tarajal-grensen ved å svømme eller i oppblåsbare fartøy, og med sikkerhetspersonell som var fullstendig overmannet og ikke hadde annet valg enn å åpne portene for å unngå en flaskehals og en tragedie, samt mottakssentre som allerede har vært fullt belagt i flere dager, vandrer nå tusenvis av migranter rundt i den autonome byen, som har 83 500 innbyggere.

Myndighetene i Ceuta har bedt sentralregjeringen om å erklære nasjonal nødstilstand i området, og den spanske regjeringen har uttalt at de «mobiliserer alle nødvendige ressurser, samarbeider med marokkanske og internasjonale myndigheter og forbereder de nødvendige tiltakene for å gjenopprette normaliteten så snart som mulig».

Situasjonen er ikke tilfeldig, men sannsynligvis iscenesatt av den marokkanske regjeringen som et gjengjeldelsesverktøy mot Spania, der de bruker sine egne borgere som våpen uten å bry seg om at mange omkommer på sjøen (60 dødsfall på sjøen i forsøk på å krysse grensen de siste 12 månedene).

Hendelsene denne uken, som eksploderte på torsdag, ligner på det som skjedde i mai 2021, da det anslås at 8 000 innvandrere krysset grensen etter at Marokko bevisst hadde slakket på sikkerheten ved overgangen til Spania (med påstand om at vaktene deres var «utmattede etter feiringen ved slutten av ramadan»).

Det året sendte Marokko disse innvandrerne fordi den spanske regjeringen hadde gitt den vest-saharaiske presidenten Brahim Ghali adgang til et sykehus i Spania. Denne gangen sammenfaller den massive tilstrømningen av migranter med et nylig besøk av Spanias statsminister Pedro Sánchez til Algerie og en politisk avtale om å øke gassimporten; Algerie og Marokko brøt de diplomatiske forbindelsene på grunn av suvereniteten over Vest-Sahara, som Marokko gjør krav på og Algerie protesterer mot, idet de støtter Polisario-fronten.