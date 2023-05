HQ

Har du noen gang lurt på hva meningen med livet er? Har du noen gang grublet over hensikten med mennesker? I så fall har utvikleren Tha Ltd. kommet med en idé som utvilsomt vil være unik for tankene dine om saken, som vist i deres siste tittel, Humanity, en puslespillplattform som gir spillere oppgaver med å lede mange sjeler til frelse som en åndelig Shiba Inu.

Ideen om Humanity ligner på Lemmings. Du har en strøm av mennesker som er tankeløse droner som går i en eneste retning uten noen intensjon om å endre det, og det er opp til deg å kommandere dem og lede dem på en vei til sikkerhet. For å gjøre dette får du vandre rundt på et 3D-nivå som denne Shiba Inu-karakteren, der du kan plassere spesifikke kommandoer som vil påvirke måten mennesker handler på. Dette kan for eksempel være så enkelt som å be dem om å svinge til venstre ved et punkt, eller det kan være mer avansert og dreie seg om å gjøre menneskene lettere for å sikre at de reiser lenger før de lanseres over et åpent gap.

Poenget er at du må være kreativ med løsningene dine i dette spillet, ettersom Humanity handler om å klare mange unike nivåer, hver med sine egne utfordringer og mekanikker, som vil bli gjentatt og utvidet etter hvert som historien skrider frem. I begynnelsen av spillet har du bare svært begrensede kommandoer, men etter hvert som fortellingen utfolder seg, lar nye kommandoer og evner deg lede og kommandere den menneskelige strømmen på forskjellige måter, og til og med lar deg krysse nivåer på forskjellige måter som Shiba Inu-hovedpersonen.

Hvert nivå i historiemodusen ser ut til å ha en veldig spesifikk løsning, men du kan legge til teft til dette og nærme deg ting på din egen måte. Humanity er ikke et spill der kreativitet står hode og skulder over noe annet, men muligheten til å la dine kreative talenter skinne er der. Den raskeste løsningen vil aldri kreve mye av en tankeprosess, men hvis du har tenkt å plukke opp de gylne fyrene som kan samles underveis, må du bruke rare og fantastiske metoder for å nå sluttmålet - og dette er noe du oppfordres til å gjøre, ettersom disse gylne individene både er knyttet til å låse opp nye stadier og tilegne seg nye evner som ganske enkelt forbedrer den generelle opplevelsen.

Det være seg enkle kosmetiske tillegg (for eksempel å utstyre noen mennesker med hatter) hele veien til nye og spesifikke evner som gjør at du lettere kan planlegge og takle et nivå (for eksempel å kunne pause strømmen av mennesker eller bestemme hva en bryter gjør uten å måtte aktivere den først), de gyldne gutta i Humanity er mer enn enkle samleobjekter og sidemål, selv om spillet vil prøve å fortelle deg noe annet.

Den gåtefulle historiemodusen - som lærer deg om spillets mekanikk - er bare en av måtene å nyte Humanity. Tha Ltd. har også lansert denne tittelen med en skapelsespakke som lar spillerne lage sine egne nivåer og gåter som andre spillere kan løse. I hovedsak, takket være innflytelsen fra brukergenererte innholdsfunksjoner, er det et nesten uendelig antall måter å glede seg over dette spillet, uansett om du vil bygge dine egne nivåer eller bare spille andres kreasjon.

Og grunnen til at UGC-innholdet fungerer så bra i Humanity er at dette er et veldig enkelt spill å plukke opp og spille. Selvfølgelig vil det være tider der et puslespill forvirrer deg fullstendig og lar deg klø deg i hodet for svar, men generelt sett er kjernespillsystemene så greie at du alltid kan overvinne problemet som ligger foran deg. Når det er sagt, hvis du treffer en vegg, kan den innebygde løsningsfunksjonen gi et svar, men bare for basispuslespillet og ikke for å fange noen gyldne gutter underveis.

Mens Humanity er et ganske grunnleggende puslespill, ble jeg ganske overrasket over hvor godt det kjører i ytelsesmessig forstand på PC. Jeg sier dette da det til tider vil være tusenvis av mennesker på skjermen samtidig, og til tross for at dette er tilfelle, ser det ut til at spillet aldri går glipp av et slag grafisk eller ytelsesmessig. Tatt i betraktning hvor kaotisk og proppfulle nivåer kan bli, sluttet dette aldri å forbløffe meg.

Alt i alt er Humanity et fint puslespill som gir noen unike utfordringer til en ganske mettet sjanger. Den gåtefulle og plattformmekanikken holder spillfølelsen frisk nivå etter nivå, og UGC-fokuset betyr at du aldri blir lei av nivåer og utfordringer å overvinne. For et spill som ser ut til å kort utforske meningen med livet og Humanity's formål, er det også en bisarr og merkelig ta som er vanskelig å være noe annet enn fengslet av. Hvis du har lett etter et nytt puslespill å leke med, er dette absolutt verdt å sjekke ut.