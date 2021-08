HQ

Verdenshistorie og strategispill er en vanlig kombinasjon, og Civilization er serien som mer enn noen har båret mantraet om å utforske dette. Humankind har lenge erklært seg som Civilization-dreperen i markedsføringen. Jeg har derfor tatt et dypt dykk inn i Amplitude Studios seneste verk for å finne ut om det virkelig er en ny tungvekter i strategisjangeren.

Om du har prøvd noen av de tidligere spillene til utvikleren som Endless Legend eller Endless Space kommer du raskt inn i dette. Det første som slo meg var hvor gjenkjennelig brukergrensesnitt, fonter og design føltes. Jeg liker også filmklippene mellom perioder og fortelleren som forklarer ting. Samtidig er det deler av DNA-et til Civilization som virker å ha vært en viktig kilde for inspirasjon. Humankind er i bunn og grunn den samme reisen som Sid Meiers berømte serie, men målene er litt annerledes og reisen er en opplevelse som står på sine egne ben.

Det første du blir møtt med er utformingen av avataren din. Du navngir og designer lederen din med justeringer av hår, lepper, nese og munn. Du får også velge ditt imperiums emblem og farge. Etter hvert som du spiller vil klærne endre seg avhengig av hvilken sivilisasjon og hvilken tidsperiode du velger. Klærne er noe Civilization kvittet seg med så tidlig som i tredje tittel, og det er et aspekt jeg ønsker velkommen siden jeg har savnet det.

For nye spillere er den tekstbaserte opplæringen under den første kampen avhengig av hvilken vanskelighetsgrad du velger. Dessverre oppdaget jeg at de gjør den samme feilen som mange andre i sjangeren. I stedet for en lett følgelig introduksjon blir du møtt med en vegg av tekst og informasjon. For min del er det ikke et stort problem ettersom jeg er godt vant med slike spill, og dertil var det enkelt å hoppe inn i de forskjellige systemene. Det er også noen videoer tilgjengelige som forklarer hvordan du spiller. Disse er velgjorte og vil hjelpe ferske spillere på en god måte. Det er allikevel synd at strategisjangeren sliter med en god treningsmodus. Samtidig er det ikke noe jeg skal klage for mye over ettersom verktøyene er der og spillet er brukervennlig.

Du kan også lage et spill med dine egne innstillinger om du ønsker å velge alt til den minste detalj på samme måte som andre spill i sjangeren. Du har mange valg som nivåstørrelse, innsjøer, kontinenter og mye mer. Min største kritikk per nå ligger på nivåstørrelsen. Jeg er vant til de store nivåene vi kan lage i Galactic Civlization 3 og Stellaris, så maksnivået på 10 spillere er litt underveldende. De valgene som er tilgjengelige er derimot robuste, og gir meg alle muligheter til å lage et godt spill selv om jeg savner støtte for modder og nivådesigner som kommer senere.

Humankind begynner med å gi deg et par oppdagelsesreisende i en tid før mennesker bosatte seg i byer. Du har ingen by, men du plukker opp planter, finner mat og prøver å skaffe deg ressurser. Med disse ressursene kan du lage en utpost. Denne utposten fungerer på flere vis da den kan bli din første by om du bygger opp nok innflytelse. Når dette skjer får du også ditt første territorium, og deretter første sivilisasjon. Valgene gir deg forskjellige spillmekanikker, mulighet for krig, diplomati og lignende, så velg med omhu.

Kartet er som i Endless Legend delt opp i regioner hvor du kan ha maks én by og én utpost i hver. I byene kan du konstruere bygninger og distrikter som fokuserer på økonomi, innflytelse, produksjon eller mat. Det hele føles som en hybrid mellom flere spill i sjangeren. Det virker problemfritt, og jeg jeg fant tidlig ut at det var både brukervennlig og lett å navigere. Hver by har sin befolkning med forskjellige grader av misnøye. Det er lett å flytte på innbyggerne avhengig av hva du ønsker at byen skal fokusere på.

Jeg vil påstå at Humankind er best når imperier slåss om ressurser med naboer etter noen hundre runder. Det er da de forskjellige sivilisasjonenes unike spillmekanikker kommer til sin rett. Virkningen av næringer som forurensning og andre ting blir en del av ligningen. Så fort krigen bryter ut på sjøen, i lufta og blant bakkestyrker under trusselen av atomdetonasjoner er det ganske spennende. Dessverre er de datastyrte spillerne vanligvis døde eller svake innen du rekker å komme til den moderne æraen slik at dette ikke blir et dilemma. Det kan derimot bli litt hektisk mot slutten av kampen om du er fiende med eventuelt gjenværende sterke naboer.

For å vinne hele spillet må du samle på noe som heter "Fame". Alt du gjør er basert på dette. Avhengig av flaks, omgivelser og dine valg genererer du poeng. Som et eksempel kan et mirakel genererer hundre poeng. Du kan også gjøre spesielle gjerninger som gir deg poeng. Disse gjerningene kan kun fullføres én gang, og her er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder. Målet ditt er å score så mange poeng som mulig innen et gitt antall runder. I motsetning til lignende spill i sjangeren trenger du ikke bekymre deg for andre krav til å vinne, og du trenger derfor ikke tenke på å velge en spesiell stil. Det føltes enkelt, og fungerte godt i min tid med Humankind. Alt du gjør har en form for betydning, enten du oppdager naturlige underverker eller lager dine egne.

Med tanke på underverker må jeg si Humankind har det beste systemet jeg har vært borti. Du trenger aldri å bekymre deg for at andre skal bygge det du har. Du kjøper eksklusive rettigheter til å bygge disse staselig bygningene med innflytelse, og da kan ingen andre bygge det samme som deg slik at du slipper å bekymre deg for når du bygger det. Du kan riktignok kun låse opp én om gangen, så du må gjøre ferdig den du har sikret deg rettigheter til før du går videre på neste. Jo mer du bygger, jo dyrere blir bygningene over tid. Systemet fungerer flott og det blir veldig relevant i den tidlige fasen av opplevelsen når du må prioritere mellom utvidelse, samfunnet og diplomatiet. Det er disse valgene som gir spillet strategisk dybde.

I tillegg til teknologi, utvidelse og diplomati er det noe som heter "Civics". Disse låses opp med tiden, teknologiske fremskritt og andre ting. Kort fortalt kommer du inn i en separat meny hvor du designer din sivilisasjon basert på lover og regler. Endringene er tallbaserte og peker sivilisasjonen din i hvilken som helst retning.

Krigføring er vanligvis en del av 4X-sjangeren, noe som er tilfellet her også. Krigsaspektet er likt det vi finner i Endless Legend. Du kan bygge opp enheter med flere tropper i hver. Du kan for eksempel ha tre grupper med spydmenn og to bueskyttere i samme gruppe. Hver enhet har noe å tilby i slaget, og mer avanserte enheter påvirker slaget på ulike vis. Omgivelser som steiner, høydeforskjell og elver har også innvirkning. Et simpelt system som fungerer fint.

Beleiringer er litt mer avanserte og tar mer tid. Du kan stoppe handelsruter og omringe byer for å sulte motstanderne dine over tid eller du kan angripe ved å bruke beleiringsutstyr. Velger du sistnevnte skal du kapre et flagg for å lykkes. Det er langt mer kompleks enn i Civilization, men ikke fullt så visuelt imponerende som Total War eller Stronghold. Med krigføring kommer også kostnader, diplomati og bragder, men du trenger støtten fra befolkningen for å slåss. Om måleren i diplomativinduet faller ned til null må du erklære fred, og det betyr at du må sørge for å ha folket med deg før du starter en krig som tar tid.

Det kan virke som et veldig kompleks spill, og til en viss grad er Humankind det, men om du takler Civilization eller Endless Legend vil du ha få problemer her. Spørsmålet er om denne reisen gjennom menneskehistorien er verdt tiden din? Jeg kan si det at med unntak av noen jålete 2D-filmsekvenser er det fylt til randen med gameplay. Jeg skal ikke påstå at dette utkonkurrerer Sid Meiers prisvinnende serie, men Humankind er kompetent, smart, vakkert, dypt og engasjerende. Det har den følelsen som gjør at du har lyst til å spille enda en runde. Personlig mener jeg det er studioets beste tittel så langt.

Ikke bare på grunn av spillmekanismen som fungerer i flott harmoni, men også historien engasjerer meg mer enn fantasi og science fiction. Jeg likte Endless Legend, Endless Space 1 og 2, men jeg liker dette enda bedre. Humankind er absolutt verdt tiden om du er på jakt etter et turbasert spill i 4X-sjangeren. Det er få opplevelser som gir meg et såpass godt inntrykk med en gang. Jeg kan se meg selv fortsette med dette i hundrevis av timer fremover samtidig som jeg spiller de andre favorittene.