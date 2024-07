Humble Bundles forlagsselskap gjennomgår stor omstrukturering, ansatte permitteres

HQ

Nok en dag i spillindustrien og nok en trist rapport om at Humble Games, forlagsarmen til Humble Bundle, permitterer alle sine 36 ansatte. Det ble først antatt at hele selskapet også hadde lagt ned, etter et LinkedIn-innlegg fra en tidligere ansatt, men det er tilsynelatende ikke tilfelle.

I følge en uttalelse fra Humble Games til Game Developer, er permitteringene en del av omstruktureringsarbeidet. Denne innsatsen "involverte mye overveielse og nøye gjennomtenkt, med mål om å sikre stabilitet og støtte til våre utviklere og pågående prosjekter."

"Vi er fullstendig klar over hvor stor innvirkning denne beslutningen har på teammedlemmene våre i Humble Games, og vi føler dypt med alle som er berørt. Teamets bidrag har vært i verdensklasse og uvurderlig, og har støttet lanseringen av spillene våre siden vi startet utgivelsen i 2017."

Omstruktureringen har tilsynelatende ingen innvirkning på Humble Bundles virksomhet, og overgangen vil prøve å være så smidig som mulig for alle involverte.